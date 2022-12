PAT * FESTIVAL FAMIGLIA 2022: « QUARTA GIORNATA, SI INIZIA LA MATTINA CON SANIFONDS CHE PRESENTA “COSTRUIRE UN “SECONDO PILASTRO” »

08.38 - giovedì 01 dicembre 2022

Quarta giornata del Festival della famiglia 2022. Gli eventi del Festival della famiglia nella giornata di giovedì 1° dicembre. Il programma per giovedì 1° dicembre prevede 4 appuntamenti. Si inizia la mattina con Sanifonds che presenta “Costruire un “secondo pilastro” per la non autosufficienza. Il progetto “Ecosistema trentino per la long term care integrativa” e Tsm-Trentino School of Management con “Sesto Matching day tra aziende certificate Family Audit”. Nel pomeriggio Confindustria Trento propone “Coesione territoriale, coesione sociale e coesione aziendale. Ruolo delle imprese” e la Pat con “Famiglie e crescita culturale: il Sistema bibliotecario trentino e il Voucher culturale”.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online su www.festivaldellafamiglia.eu.

I programmi dei 4 workshop della quarta giornata del Festival della famiglia, che si terrà giovedì 1 dicembre, sono i seguenti:

Giovedì 1 dicembre – COSTRUIRE UN “SECONDO PILASTRO” PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. IL PROGETTO “ECOSISTEMA TRENTINO PER LA LONG TERM CARE INTEGRATIVA”

ORARIO 9.15 – 12.30

A cura di Sanifonds Trentino, Fondo Sanitario Integrativo della Provincia autonoma di Trento

SEDE: Sala di rappresentanza del Palazzo della Regione di Trento Piazza Dante, 16 TRENTO

Il tema del sostegno alla non autosufficienza ha guadagnato progressivamente centralità nel dibattito nazionale e locale. Accompagnato dalla consapevolezza che – analogamente a quanto accaduto già con la previdenza complementare – sarà importante costruire un “secondo pilastro” integrativo rispetto al pilastro pubblico. Sanifonds Trentino, il fondo sanitario integrativo provinciale, sta lavorando ad un modello di “secondo pilastro”, che incentivi la destinazione di risorse contrattuali alla copertura integrativa per la non autosufficienza. Il progetto, le sue implicazioni e il collegamento con gli scenari nazionali e internazionali saranno discussi da un qualificato panel di economisti sanitari e tecnici.

Giovedì 1 dicembre – 6° MATCHING DAY TRA AZIENDE CERTIFICATE FAMILY AUDIT

ORARIO: 9.45 – 16.00

A cura di Tsm-Trentino School of Management – Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

SEDE: aule Tsm Via Giuseppe Giusti, 40 TRENTO

L’edizione 2022 del Matching Day si pone l’obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti rispetto al passato attraverso la sperimentazione di un’originale formula che prevede in parallelo un duplice setting formativo: in presenza nelle aule di Tsm e a distanza attraverso una piattaforma digitale. Il leit motiv dell’evento conferma il confronto, la discussione e lo scambio di idee e buone prassi tra le organizzazioni certificate Family Audit. In coerenza con la tematica più generale del Festival, l’obiettivo del Matching Day è attivare una riflessione tra i partecipanti su come lo Standard Family Audit possa creare le condizioni per migliorare i processi di coesione interni alle organizzazioni e impattare positivamente sulla coesione sociale territoriale.

Giovedì 1 dicembre – COESIONE TERRITORIALE, COESIONE SOCIALE E COESIONE AZIENDALE. RUOLO DELLE IMPRESE

ORARIO: 15.00 – 18.00

A cura di Confindustria Trento

SEDE: Sala Assemblee Palazzo Stella Confindustria Trento Via A. Degasperi, 77 TRENTO

Nel paradigma di Industria 4.0 la sfida si gioca sulla sostenibilità e sull’investimento nella persona come fattore di competitività. Confindustria Trento da tempo si propone come promotore di azioni di sviluppo integrate tra sistema manifatturiero e comunità: attraverso progetti e modelli innovativi, come la rete di imprese #WelfareTrentino e, come attore del cambiamento, con proposizioni strategiche e progetti di visione sulle priorità del territorio, come l’iniziativa #Duemilatrentino Futuro-Presente. L’incontro intende contribuire al confronto sui temi del welfare aziendale, della verifica e valutazione delle politiche di conciliazione vita-lavoro e la loro capacità di tradursi in sviluppo e coesione “multilivello”.

Giovedì 1 dicembre – FAMIGLIE E CRESCITA CULTURALE: IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO E IL ”VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”

ORARIO: 15.00 – 18.00

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Servizio attività e produzione culturale – Provincia autonoma di Trento

SEDE: Sala medioevale Palazzo Festi Via Oss Mazzurana, 19 TRENTO

L’azione della Provincia autonoma di Trento da sempre è attenta a creare un sistema di politiche familiari strutturali e integrate a sostegno del benessere della famiglia anche attraverso le proposte culturali. Per questo il Festival della Famiglia quest’anno propone un incontro per approfondire alcune delle opportunità culturali riservate a questo target: in particolare verranno presentate le iniziative sviluppate dal Sistema bibliotecario trentino per gli under 18 e le opportunità offerte dal progetto “Voucher culturale per le famiglie”. Il progetto Voucher culturale prevede la concessione di contributi a favore delle famiglie aventi determinati requisiti consentendo ai figli minorenni di intraprendere percorsi culturali. Il progetto è stato ideato e realizzato dall’Agenzia per la coesione sociale in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e prevede la possibilità di partecipare a due percorsi alternativi riguardanti scuole musicali, bande e cori o ingressi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.festivaldellafamiglia.eu