ON. FERRARI (PD) * LIFE URSUS: « INTERROGAZIONE IL MINISTRO DELL’AMBIENTE GILBERTO PICHETTO FRATIN » (ALLEGATO INTEGRALE TESTO)

17.44 - mercoledì 19 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Progetto Life Ursus – L’on. Ferrari interroga il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

L’onorevole del Partito Democratico Sara Ferrari ha presentato oggi in commissione Ambiente alla Camera una question time al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin per sapere quali indirizzi il Governo intenda assumere nell’annunciato tavolo tecnico di confronto tra Ministero dell’Ambiente, Ispra, Provincia di Trento e Regione per valutare soluzioni che rendano compatibile il progetto Life Ursus con la sicurezza della popolazione. La risposta del ministro è prevista per domani, giovedì 20 aprile nel corso della seduta della Commissione Ambiente./

Al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Per sapere – premesso che:

il 5 aprile 2023, nel Trentino occidentale, a Caldes, un ragazzo di 26 anni è stato ucciso nel bosco da un’orsa catturata successivamente il 18 aprile;

la legge vigente della Provincia autonoma di Trento 9/2018, in coerenza con la normativa nazionale ed internazionale a tutela delle specie protette, prevede che la Provincia (…) per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Ispra, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale;

nel 2015, in ragione del notevole incremento demografico degli orsi sulle Alpi centro-orientali, le Amministrazioni responsabili dell’attuazione del Piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro orientali (Pacobace), su iniziativa della Provincia di Trento, hanno concordato con il Ministero dell’Ambiente e Ispra una modifica del Piano d’Azione, prevedendo l’inclusione della categoria “orso che provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l’attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace” tra quelle per le quali può essere consentita “l’attivazione di azioni energiche, comprese la cattura per captivazione permanente e l’abbattimento”;

ferme restando tutte le azioni prescritte dal Pacobace, che devono essere poste in essere e l’obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al Ministero per ogni intervento di rimozione, occorrerebbe chiarire quali siano state le interlocuzioni tra la provincia autonoma di Trento ed Ispra finalizzate ad affrontare la problematica in oggetto;

a seguito della tragedia di Caldes, il Ministro ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico tra Ministero, Ispra, Regione Trentino Alto Adige e Provincia di Trento sulla gestione dell’orso in Trentino;

per garantire la convivenza serena tra le specie è indispensabile una piena attuazione del Pacobace, al fine di tutelare la biodiversità e la sicurezza:-

quali indirizzi il Governo intenda assumere con la rappresentanza tecnica di Ispra nel citato tavolo tecnico per valutare soluzioni che rendano compatibile il progetto Life Ursus con la sicurezza della popolazione.

FIRME ONOREVOLI

Ferrari, Simiani