PAT * ELEZIONI PROVINCIALI 2023: « IL SORTEGGIO DEI SIMBOLI, OGGI ALLE 15.00 IN SALA WOLF (SEDE PROVINCIA) »

11.54 - lunedì 11 settembre 2023

Elezioni provinciali 2023: alle 15 in Sala Wolf il sorteggio dei simboli. Proseguono le attività del Servizio elettorale della Provincia autonoma di Trento in vista delle elezioni provinciali del prossimo 22 ottobre. Dopo la fase del deposito dei contrassegni da parte delle forze politiche, oggi è previsto il momento del sorteggio per determinare l’ordine in cui i simboli compariranno sui manifesti elettorali che saranno affissi in ogni comune (operazione prevista venerdì 15 settembre).

Il sorteggio si svolgerà oggi, alle ore 15 in Sala Wolf, nel Palazzo della Provincia a Trento.

Ecco altre scadenze utili da ricordare.

Entro venerdì 22 settembre è previsto l’esame e l’approvazione delle candidature da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

Entro sabato 7 ottobre si dovrà provvedere all’affissione (sull’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco) del manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore).

Il voto è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il giorno successivo.