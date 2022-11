PAT * CONVEGNO FONDIMPRESA TRENTO: BISESTI, « DI FRONTE AL CAMBIAMENTO INVESTIAMO ASSIEME, NELLA FORMAZIONE CONTINUA»

12.21 - martedì 29 novembre 2022

L’assessore Bisesti: “Di fronte al cambiamento investiamo assieme nella formazione continua”

La formazione continua è indispensabile per dotarsi delle competenze necessarie in un mercato del lavoro e in una società in costante cambiamento: lo ha evidenziato l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti intervenendo questa mattina al convegno “Fondimpresa Trento – Il successo di 15 anni di buona formazione e bilateralità efficace”, organizzato presso Ferrari Incontri a Trento da Fondimpresa Trento. L’appuntamento ha offerto l’opportunità di approfondire i temi della professionalità e della formazione come fattori strategici per la crescita di imprese e lavoratori.

“Il cambiamento epocale che stiamo vivendo – ha sottolineato l’assessore Bisesti – richiede strategie e alleanze. Se l’obiettivo è dare un’adeguata formazione ai giovani ci si deve impegnare ad immaginare come sarà il mondo tra alcuni anni. Oggi, di fronte alla velocità delle trasformazioni in atto, come ripeto spesso anche nelle visite presso le scuole, si deve pensare di accrescere la propria preparazione attraverso lo studio per tutta la vita. Nell’ambito della formazione permanente è inoltre fondamentale la collaborazione tra soggetti diversi. Non ci si può limitare infatti a risolvere il problema del lavoro pensando all’oggi, ma ci si deve impegnare per dotare lavoratori e giovani di adeguate competenze in grado di renderli flessibili. E’ necessario dunque sapersi innovare. Una sfida, questa, che riguarda anche la scuola, che deve essere aperta e in contatto costante con le esigenze delle categorie economiche e con il mondo sindacale. E’ fondamentale per mantenere l’aggiornamento rispetto alle tendenze sociali, dell’economia e del mercato. In Trentino ci sono le condizioni per strutturare ulteriormente questa alleanza tra soggetti diversi, con un obiettivo comune, che consiste nell’ampliare e incentivare lo sforzo in materia di formazione”.

L’assessore, nel suo intervento, ha ricordato anche l’appuntamento recentemente organizzato in materia di orientamento, a cui hanno partecipato numerosi giovani e famiglie. Ha evidenziato inoltre che un tema di riflessione è quello portato dai numeri sulle dimissioni volontarie dei lavoratori nel nostro paese, sintomo che viviamo in un tempo di grandi trasformazioni che vanno non solo conosciute ma comprese appieno per poter essere sempre preparati ai costanti cambiamenti di oggi e del futuro.