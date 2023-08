PAT * CASA ED OSPEDALE COMUNITÀ ALA: « AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO INTESA, LA FIRMA PRESSO LA CASSA RURALE VALLAGARINA (28/8 -20.00) »

14.46 - venerdì 25 agosto 2023

Casa e ospedale di comunità di Ala: si firma il protocollo. Lunedì 28 agosto alle 20 presso l’Auditorium della Cassa Rurale Vallagarina ad Ala. Sarà firmato lunedì 28 agosto alle 20, presso l’Auditorium della Cassa Rurale Vallagarina in via Malfatti ad Ala, l’aggiornamento del protocollo di intesa fra la Provincia, la Comunità della Vallagarina, i Comuni di Ala e di Avio e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari riguardante la Casa e l’Ospedale di comunità di Ala.

La firma avverrà durante la riunione congiunta dei Consigli comunali di Ala ed Avio, alla presenza dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, del presidente della Comunità Stefano Bisoffi, dei sindaci di Ala, Claudio Soini, e di Avio Ivano Frachetti, nonché del direttore generale dell’Apss Antonio Ferro.