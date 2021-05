ASS. SEGNANA RISPONDE A GUGLIELMI (FASSA) * CARENZE ADDETTI APSP VAL DI FASSA: “ L’APSS HA PIANIFICATO LA COPERTURA DI DIVERSI TURNI NOTTURNI NEL MESE DI MAGGIO CON PERSONALE PROPRIO “

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione). Durante la seduta odierna del Consiglio Provinciale, ho voluto porre all’attenzione della Giunta attraverso un’interrogazione a risposta immediata, l’importante problematica della carenza di personale presso l’A.P.S.P. della Val di Fassa.

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.

(art. 155 del Regolamento Interno)

Nel mese di aprile u.s. il Presidente e la Direttrice dell’Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa, comunicavano in una nota pervenuta anche allo scrivente un’importante emergenza nel reperimento di personale infermieristico da impiegare nella casa di riposo di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan de Fascia. Nel documento si indicava come: “considerando le attuali risorse, tra personale dipendente e liberi professionisti, la struttura si troverà a partire dal 24.04.2021 ad avere turni notturni senza la possibilità di copertura di personale infermieristico. Per il mese di maggio si arriverà ad avere n.12 notti “scoperte” e la situazione nei mesi estivi è destinata ad aggravarsi ulteriormente.”

Si sottolinea che la struttura non ha mai cessato la ricerca di personale infermieristico da assumere, utilizzando tutti i canali e gli strumenti a propria disposizione ma senza alcun riscontro positivo.

Tutto ciò premesso per sapere dall’Assessore competente quali siano le azioni intraprese o da intraprendere al fine di risolvere l’importante problematica esposta in presenza.

Consigliere

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale Ladino

Luca Guglielmi