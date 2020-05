PAT * CLASSI LICEO “DA VINCI” DI TRENTO – PRECISAZIONE: « LA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA è ALL’ATTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE »

Questioni aperte sulla formazione delle classi al Liceo “Da Vinci” di Trento: il Dipartimento istruzione precisa.

Facendo seguito ai timori manifestati da docenti e genitori, il Dipartimento istruzione della Provincia ritiene opportuno precisare che: la situazione organizzativa delle classi del Liceo scientifico “L. Da Vinci” di Trento relativa al prossimo anno scolastico (2020-21) è all’attenzione dell’Amministrazione scolastica provinciale, che si è dimostrata disponibile a riconsiderare nelle prossime settimane gli andamenti concreti, in quanto suscettibili di modificazioni fino all’inizio del prossimo mese di luglio.

In questa fase, l’Amministrazione è tenuta ad applicare i criteri adottati dalla Giunta provinciale per la formazione delle classi, per assicurare la legittimità dell’azione amministrativa, ma anche per garantire equità di trattamento tra tutte le altre scuole della provincia.

Peraltro preme sottolineare che le azioni assunte dall’Amministrazione sono state in più volte comunicate alla Scuola ed in particolare, in occasione di un incontro con tutti i vertici degli organi dell’Istituzione scolastica, sono state rappresentate nel merito le motivazioni della scelta operata e è stata confermata la disponibilità a tener aperto il confronto.