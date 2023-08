PAT * “CAMMINASCUP“: BISESTI, « È UN MOMENTO FORMATIVO IMPORTANTE PER I NOSTRI GIOVANI, PROTAGONISTI DEL SERVIZIO CIVILE »

14.50 - lunedì 14 agosto 2023

CamminaSCUP lungo il “Sentiero della Pace”.La terza edizione del trekking promosso dal Servizio Civile lungo il luoghi della Grande Guerra dal 21 al 26 agosto. “Un canto di pace, in un momento storico in cui la guerra è tornata prepotentemente alla ribalta in Europa: stiamo parlando di CamminaSCUP che dal 21 al 26 agosto vedrà i giovani che stanno svolgendo il servizio civile in provincia di Trento percorrere alcuni tratti del Sentiero della Pace, lungo i luoghi teatro del Primo conflitto mondiale”. Con queste parole l’assessore all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti ha presentato la terza edizione del trekking promosso dal Servizio civile provinciale che quest’anno attraverserà alcune zone simbolo della Grande Guerra, dal Tonale al Monte Zugna.

“L’iniziativa – prosegue l’assessore – è nata subito la pandemia, per dare lo spazio alla voglia di stare insieme, di vivere la natura e anche di conoscere il territorio: camminare insieme, raggiungere passo dopo passo gli obiettivi e la meta, è un momento formativo importante per i nostri ragazzi e le nostre ragazze protagoniste del servizio civile. Lo è ancora di più in luoghi dal forte significato come quelli proposti in questa edizione”, ha concluso Bisesti.

La proposta è rivolta ai ragazzi e alle ragazze che stanno svolgendo il servizio civile in provincia di Trento; sono inoltre invitati i giovani che hanno fatto il servizio civile universale provinciale negli anni scorsi, ma anche amici e conoscenti, soprattutto se vogliono avvicinarsi al mondo del servizio civile. CamminaSCUP è anche un momento intergenerazionale: sono invitati anche le persone che operano a favore del servizio civile, in particolare OLP, progettisti/e, responsabili delle organizzazioni.

Queste le tappe previste

Ogni giorno si partirà alle 8.00 da Trento e si tornerà nello stesso luogo verso sera.

21 agosto (prima tappa): Tonale (Val di Sole)

L’inizio del Sentiero della pace dal Passo Tonale al Passo Paradiso

22 agosto (seconda tappa): Val di Gresta

Da Ronzo-Chienis a Mori tra le trincee del Monte Creino

23 agosto (terza tappa): Brentonico

Sull’altopiano di Brentonico dalla Polsa a San Giacomo

24 agosto (quarta tappa): Pasubio

Per la Strada degli eroi da Pian delle Fugazze alle Porte del Pasubio

25 agosto (quinta tappa): Folgaria

Da Cherle a Serrada lungo i forti austriaci e la forra del lupo

26 agosto (sesta tappa): Monte Zugna

Dal monte Zugna alla Campana dei caduti a Rovereto

Info serviziocivile.provincia.tn.it/Utilities/CamminaSCUP-2023

Iscrizioni https://tinyurl.com/mrdpmyx9