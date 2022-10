FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTO * MOSTRA EDITORIA TRENTINA E ALTOATESINA: « VENERDÌ 21/10 A PERGINE VALSUGANA SARANNO PRESENTATI DUE VOLUMI PUBBLICATI NEI MESI SCORSI »

09.39 - giovedì 20 ottobre 2022

Venerdì 21 ottobre a Pergine Valsugana, nell’ambito de “Il Giardino delle parole”, la mostra-mercato dell’editoria trentina e altoatesina che si tiene dal 20 al 23 ottobre, saranno presentati due volumi pubblicati nei mesi scorsi dalla Fondazione Museo storico del Trentino. Alle 15.45 si parlerà di “J’accuse: opposizioni alle guerra, 1914-1918”, curato da Quinto Antonelli e Mirko Saltori; alle 18.15 sarà invece la volta di “Gradiva e le frontiere della psicoanalisi”, curato da Daniela Federici ed Elisabetta Marchiori. L’appuntamento è nel foyer del Teatro comunale di Pergine.

Il libro “J’accuse: opposizioni alla guerra” restituisce le riflessioni svolte nel corso del convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Museo storico del Trentino nel 2017 e raccoglie contributi legati al tema della condizione dei civili e delle donne durante la Grande Guerra o allo sviluppo di movimenti di opposizione e iniziative pacifiste. Rappresenta una sollecitazione a indagare e a leggere l’evento che sconvolse il mondo legandolo non alla sola prospettiva bellica ma anche alla ricerca di una possibile pace.

Nell’incontro di venerdì 21 ottobre alle 15.45 ne parleranno i due curatori, gli storici Quinto Antonelli e Mirko Saltori. Nell’appuntamento delle 18.15 l’attenzione sarà spostata invece su un tema diverso, quello della psicoanalisi. Il volume “Gradiva e le frontiere della psicoanalisi: confronti e prospettive interdisciplinari”, curato da Daniela Federici ed Elisabetta Marchiori e pubblicato in collaborazione con il Comune di Lavarone e il Centro Studi Gradiva, raccoglie gli interventi presentati nei convegni del 2018 e del 2019 che, come ogni anno si sono tenuti a Lavarone, luogo scelto da Sigmund Freud per i suoi periodi di vacanza e di studio.

Il libro approfondisce gli sviluppi e le estensioni della psicoanalisi nella clinica contemporanea e le sue relazioni con la cultura e la società, proponendo una riflessione su come l’individuo può affrontare le sfide di un mondo in costante evoluzione. Gli aspetti più interessanti del volume saranno portati alla luce in un dialogo tra Adriana Fellin, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Lavarone, Giorgio Postal, presidente della Fondazione Museo storico del Trentino, Antonio Scaglia, sociologo e Presidente del Centro Studi Gradiva, e Mariapia Veladiano, filosofa, teologia e scrittrice. Gli interventi saranno moderati da Morena Bertoldi, responsabile della Biblioteca “Sigmund Freud” di Lavarone.