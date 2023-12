PAT * BONDONE – CASERMA VVF VOLONTARI: FUGATTI, « VIA LIBERA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, SPAZI FUNZIONALI E ADEGUATI ALLE NECESSITÀ OPERATIVE »

09.09 - venerdì 22 dicembre 2023

Via libera al completamento dei lavori della caserma dei Vigili del fuoco di Bondone. Il presidente Fugatti: spazi funzionali e adeguati alle necessità operative. È destinato al completamento del primo piano della caserma dei Vigili del fuoco volontari di Bondone, il finanziamento di 369.317,78 euro approvato dalla Giunta provinciale. “Con questo intervento, l’Amministrazione provinciale garantisce la predisposizione di spazi funzionali e adeguati alle necessità operative. I centri di Protezione civile sul territorio rappresentano punti nevralgici strategici, alla luce del servizio fondamentale svolto dai Corpi in favore delle loro comunità” osserva il presidente Fugatti, che ha portato un’apposita delibera sui banchi della Giunta.

I lavori previsti dal progetto riguardano in particolare la realizzazione delle pareti divisorie per definire gli spazi destinati alla sala riunioni (che ha anche una funzione di ufficio), alla cucina e al ripostiglio, oltre alla realizzazione dell’impianto elettrico e di riscaldamento dell’intero piano e la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 5,18 Kw e del suo accumulo. Il finanziamento integra anche quanto previsto nelle varianti, in particolare alcuni adeguamenti tecnico progettuali relativi principalmente alla struttura esterna, come ad esempio l’installazione di nuovi portoni per velocizzare l’uscita dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.