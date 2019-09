PAT * TRENTINO FILM COMMISSION: « SARÀ TRASMESSA IN SEI PAESI LA SERIE TV “SANCTUARY”, GIRATA FRA VAL DI FASSA, VALSUGANA E VALLE DELL’ADIGE» (LINK VIDEO)

“Sanctuary”: la serie tv girata in Trentino sarà trasmessa in sei Paesi. Collaborazioni internazionali per Trentino Film Commission.

E’ una storia ricca di colpi di scena quella di “Sanctuary”: la serie tv che fra i protagonisti vede l’attore statunitense Matthew Modine, l’indimenticabile soldato Joker di “Full Metal Jacket”, insieme alla giovane attrice svedese Josefin Asplund. Si tratta di un thriller psicologico che affronta le tematiche della sopravvivenza, dell’identità, della fiducia e del tradimento, girato in Trentino lo scorso autunno fra la Val di Fassa, la Valsugana e la Valle dell’Adige, grazie al sostegno di Trentino Film Commission e di Trentino Marketing.

Diretto da Oskar Thor Axelsson ed Enrico Maria Artale è prodotto da Yellow Bird eTV4 (Svezia) e distribuita in Europa da StudioCanal. La produzione ha inoltre aderito al Protocollo T-Green Film, della Film Commission, per le buone pratiche di sostenibilità ambientale.

La serie è già stata venduta in Portogallo, Spagna, Islanda, Russia e Polonia, andrà in onda in Svezia a settembre e sono già in corso alcuni contatti per una possibile uscita italiana.

Segnata da una perdita e desiderosa di riallacciare i contatti con l’unica persona che le è rimasta in famiglia, Helena Brant fa visita alla sorella gemella, la ribelle Siri, all’interno del Sanctuary – una bellissima clinica che si trova in prossimità di un villaggio sperduto tra le valli alpine. Hel non è a conoscenza del fatto che il Sanctuary in realtà è una facoltosa struttura di ricerca nella quale si sperimentano cure per pericolosi psicopatici. Hel è anche inconsapevole che proprio Siri è una delle pazienti più pericolose, e non sa di essere entrata in un luogo dal quale potrebbe non uscire mai più.

Genere: Serie TV, Thriller

Regia: Oskar Thor Axelsson, Enrico Maria Artale

Cast: Matthew Modine, Josefin Asplund, Lorenzo Richelmy, Philip Arditti, Barbara Marten, Felix Garcia Guyer

Paese di produzione: Svezia

Anno: 2019

Produzione: Yellow Bird eTV4 (Svezia)

Distribuzione in Europa: StudioCanal

I luoghi in Trentino:

Himmelstal, il sanatorio, è il Grand Hotel Imperial di Levico Terme

La vallata inaccessibile in cui è immersa la clinica Himmelstal è Val San Nicolò, in Val di Fassa

La funivia che porta a Himmelstal è la funivia del Monte di Mezzocorona

Il Villaggio situato nel Sanatorio si trova tra Malga Peniola, in località Peniola, e la località Pian, a Campitello di Fassa

Il lago di montagna nella vallata di Himmestal è il Lago di San Pellegrino

Lo chalet di Siri è stato ricostruito presso Pian dei Schiavaneis a Canazei, in Val di Fassa