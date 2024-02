PAT * ASSETTO ORGANIZZATIVO: « SARANNO 11 I DIPARTIMENTI, NEI PROSSIMI GIORNI I NOMI DEI DIRIGENTI »

18.39 - venerdì 2 febbraio 2024

La Giunta provinciale di Trento ha approvato in via preliminare il nuovo assetto organizzativo della struttura provinciale di primo livello articolata, com’è noto, su più livelli, a partire dalla direzione generale per passare attraverso i dipartimenti le unità di missione strategiche e le Agenzie complesse. Anche in questo caso c’è un profilo di continuità con l’attività della precedente legislatura. La nuova proposta tiene dunque conto della necessità di essere strutturalmente più attrezzati, a livello organizzativo e tecnico, per cogliere gli obiettivi e le sfide poste nel nuovo programma di legislatura e al contempo per affrontare emergenze che sono diventate più pressanti, prime fra tutte quella della casa.

Fatte queste premesse la proposta prevede, di confermare nel numero di 11 i dipartimenti, secondo la seguente declinazione:

Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza

Dipartimento affari finanziari

Dipartimento urbanistica, energia, catasto tavolare e coesione territoriale

Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Dipartimento infrastrutture e trasporti

Dipartimento istruzione e cultura

Dipartimento organizzazione, personale e innovazione

Dipartimento protezione civile, foreste e fauna

Dipartimento salute e politiche sociali

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Dipartimento ambiente, cooperazione, agricoltura ed enti locali

Oltre ai Dipartimenti e all’Avvocatura della Provincia l’articolazione comprende poi le agenzie complesse, in questa declinazione:

1. Agenzia del lavoro (ADL)

2. Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA)

3. Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE)

4. Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE)

5. Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC)

6. Agenzia per la depurazione (ADEP)

7. Agenzia provinciale per la coesione sociale (ACS)

8. Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP)

Completano il quadro le seguenti Unità di missione strategica:

1. Unità di missione strategica affari generali della Presidenza e segreteria della Giunta

2. Unità di missione strategica digitalizzazione e reti

3. Unità di missione strategica resilienza abitativa e assegno unico

4. Unità di missione strategica agricoltura

5. Unità di missione strategica patrimonio e trasporti

6. Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali

7. Unità di missione strategica pianificazione, Europa e PNRR

Con successivo atto, la Giunta individuerà i dirigenti preposti alle singole strutture.