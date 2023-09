PAT * “AMICI DELLE PERSONE CON DEMENZA”: « PROPOSTA FORMATIVA, PER COINVOLGERE LE SCUOLE NELLA REALIZZAZIONE DEL LOGO PROVINCIALE »

06.44 - mercoledì 13 settembre 2023

“Amici delle persone con demenza”, la proposta formativa.Rivolta alle classi terze degli istituti secondari di secondo grado, per aderire c’è tempo fino al 30 settembre. Prosegue il percorso di costruzione delle Comunità amiche delle persone con demenza: dopo l’approvazione dei piani triennali di attività, arriva un progetto formativo rivolto alle classi terze degli istituti secondari di secondo grado, che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le studentesse per una comunità sempre più inclusiva. Il progetto è promosso dal Dipartimento salute e politiche sociali e dal Dipartimento istruzione e cultura della Provincia in collaborazione con il Tavolo provinciale di monitoraggio del piano demenze, composto da rappresentanti del Dipartimento salute e politiche sociali, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dei servizi sociali delle Comunità di Valle, delle associazioni Alzheimer, dei medici di medicina generale e degli enti gestori di servizi per anziani.

Fra le prossime iniziative, nei primi mesi del 2024, anche la promozione di un bando e di un relativo premio, per coinvolgere le scuole trentina nella realizzazione del logo provinciale “Comunità amiche delle persone con demenza”.

Secondo l’OMS la demenza rappresenta una priorità mondiale di salute pubblica. Nel mondo ci sono 55 milioni di persone con demenza, numero destinato ad aumentare fino a 139 milioni circa entro il 2025. In provincia di Trento nel 2019 si contavano 6.162 persone assistite affette da demenza, con un trend in aumento.

Il progetto si propone di mettere a disposizione dei ragazzi/ragazze e degli insegnanti alcuni elementi conoscitivi sul tema delle demenze, sui sani stili di vita da adottare per prevenire la malattia, sulla rete dei servizi disponibili e sui comportamenti da adottare per migliorare la vita delle persone con demenza e dei loro familiari. Queste informazioni potranno essere riprese e approfondite dalla scuola in coerenza con il proprio curricolo. I contenuti e le attività proposti verranno affrontati in un’ottica di apertura e di rete con la comunità di appartenenza, sarà anche un’occasione per far conoscere agli studenti le professioni sanitarie e sociali e i servizi del territorio. La proposta formativa è coerente con il Programma “Scuole che promuovono salute”.

Gli obiettivi sono:

Informare sulla malattia (aspetti clinici ed epidemiologici).

Riflettere sui fattori di rischio di insorgenza della malattia e sui sani stili di vita da adottare per prevenirla (salute e benessere).

Riflettere sui comportamenti da adottare per migliorare la vita delle persone malate e dei loro familiari.

Conoscere la rete dei servizi socio sanitari in materia di anziani.

Sensibilizzare i giovani ad un impegno verso la cura dell’altro che può tradursi ad esempio in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva.

Favorire la cultura dell’inclusione rispetto alla fragilità in generale.

Scadenza

L’adesione dovrà essere presentata, da parte dei referenti alla salute degli Istituti, entro il 30 settembre 2023 al Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza al seguente link https://forms.gle/ZbQdtJJ94bAEiiDT7