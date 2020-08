ORDINE NAZIONALE GIORNALISTI – ROMA * SETTIMANALE “GENTE”: « LA DIRETTRICE SEGNALATA A CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER LA FOTO DELLA FIGLIA DI TOTTI »

Il Presidente Carlo Verna, in accordo con il Segretario Guido D’Ubaldo, ha deciso di procedere con la segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice responsabile di Gente, Monica Mosca, al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso – inserita nel testo unico della dentologia – per aver pubblicato in copertina del settimanale la foto della figlia minorenne di due personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo focalizzando l’attenzione sull’aspetto fisico. Anche la Commissione Pari Opportunità del Cnog ha stigmatizzato l’episodio.