ON. MELONI * CORONAVIRUS « PER FDI LE SCELTE POLITICHE DEL GOVERNO NON DOVREBBERO ESSERE SOTTOPOSTE ALL’APPROVAZIONE DELLA MAGISTRATURA, ORA VEDIAMO COERENZA M5S E PD »

«️Avviso di garanzia a Conte e a sei ministri per la gestione della crisi Covid. Vediamo ora la coerenza del M5S e del PD. Intanto la coerenza dei grillini che hanno sempre invocato le dimissioni immediate per qualsiasi politico ricevesse anche solo un semplice avviso di garanzia. Lo faranno anche ora? Siamo sicuri di no, perché ormai abbiamo capito tutti che le regole del M5S variano a seconda della convenienza politica del momento. E vediamo anche la coerenza del PD che ha votato tre volte al Senato per mandare a processo un Ministro dell’Interno per le decisioni prese.

Fratelli d’Italia ha sempre detto che questa è una pericolosa deriva antidemocratica, ma visto che la sinistra ha sempre difeso l’ingerenza della magistratura nella sfera decisionale del Governo, mi aspetto che ora il PD chieda a gran voce il processo per Conte e per tutti i ministri. Ma non lo farà, perché sappiamo tutti che la sinistra ama la magistratura solo quando attacca la destra.

Fratelli d’Italia rimane coerente con le sue posizioni, e non le muta a seconda della convenienza politica: le scelte politiche di un governo non dovrebbero essere sottoposte all’approvazione della magistratura. Serve massima trasparenza, certo, ma questa deve essere data prima di tutto al Parlamento e ai cittadini. È quello che continueremo a pretendere da questo Governo che continua a scappare dal confronto e che ha calpestato la Costituzione e le dinamiche democratiche con la scusa del Coronavirus».