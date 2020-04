ON GIORGIA MELONI * CORONAVIRUS: «IL GOVERNO SOSPENDA A TEMPO INDETERMINATO L’ESTENSIONE DELLO SCONTRINO ELETTRONICO A TUTTI I COMMERCIANTI »

«Dal 1 Luglio 2020 è prevista l’estensione dell’obbligo di scontrino elettronico a tutti gli esercizi commerciali, anche quelli che hanno un fatturato inferiore ai 400.000€ annui. Inutile dire che nella situazione in cui ci troviamo oggi è impensabile tenere in piedi questa misura, soprattutto perché rappresenta un ulteriore onere per chi è stato costretto a chiudere la serranda dai decreti coronavirus. Chiediamo al Governo di sospendere a tempo indeterminato questa misura che fa solo male alla ripartenza dei piccoli esercizi italiani, lo Stato deve azzerare la burocrazia e tagliare pesantemente le tasse: questa è la via maestra per far ripartire l’economia italiana».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.