OEF – OLTRECONOMIA FESTIVAL * « DAL 10 AL 12 SETTEMBRE AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE, AL PARCO SANTA CHIARA DI TRENTO I TEMI PANDEMIA – CRISI – AMBIENTE – GENERE – LAVORO » (PDF PROGRAMMA)

Sono arrivati in un paio di decine fra studentesse e studenti, attivste/i, partecipanti, volontarie/i; volavano palloni colorati a simboleggiare mondi possibili, e un grande striscione è stato appeso alla Fontana del Nettuno con il titolo “AltriMondi Possibili”: Piazza Duomo a Trento ieri alle 17.00 è diventato il teatro della conferenza stampa dell’ottava edizione dell’OltrEconomia Festival, come di consuetudine, quasi una performance, con organizzatrici ed organizzatori a spiegare ai giornalisti la visione della kermesse di economia alternativa, solidale e circolare di quest’anno.

In primo piano le tematiche del festival Oef21: la pandemia, le crisi; l’ambiente, il genere il lavoro: “Costruirci gli strumenti necessari ad elaborare l’esistente, senza negarne la complessità ma cercando di superare il conflitti che stanno attraversando la nostra società, dividendola in maniera funzionale al sistema neoliberista, che ci vuole obbedienti a separazioni dicotomiche”.

Ecco perchè i nomi che arricchiranno le conferenze – dal 10 al 12 settembre, al Parco Santa Chiara di Trento – aiuteranno la collettività partecipante ad uscire da mere posizioni pro o contro le posizioni divisive dei nostri giorni, per ampliare il nostro essere cittadine e cittadini consapevoli, che vogliono riprendersi in mano la vita e il futuro, a partire dai valori fondanti della nostra comunità globale, che non può accettare l’esclusione, i privilegi, le privatizzaizoni dei servizi sociali e pubblici, una sanità equa per tutti.

Risalto è stato dato alle campagne che verranno accolte e presentate durante la tre giorni dell’Oef21, incentrate molto su ambiente, antispeciso, diritti.