“NOI CON DIVINA” * ELEZIONI PAT: « I NOMI E COGNOMI DEI CANDIDÀTI DELLA PRIMA LISTA DELLA COALIZIONE SERGIO DIVINA PRESIDENTE »

12.10 - venerdì 1 settembre 2023

È stata presentata stamattina “Noi con Divina”, la prima lista della coalizione per Sergio Divina presidente. «Presentiamo oggi – ha dichiarato quest’ultimo – una lista che originariamente si pensava in rappresentanza e a tutela dei pensionati ma che poi abbiamo integrato con altre valide personalità, che esperienze e professionalità nel settore dei servizi, in particolar modo quelli a favore della terza età».

Oltre al capolista – il vicepresidente del consiglio comunale di Trento, Vittorio Bridi – “Noi con Divina” annovera altre 31 persone (32 candidati in totale), fra cui l’ex generale dell’esercito Pietro Marconi, la giornalista pubblicista Daniela Fronza e il noto pianista, pilota d’aereo, paracadutista provetto ed esperto di arti marziali Raffaele Mezzani «che oggi non ha potuto esserci per un problema di salute – aggiunge Divina – e al quale va già il nostro augurio di una prontissima guarigione».

Gli obiettivi sui quali si fonda la lista “Noi con Divina” possono essere sintetizzati in 8 punti, parte integrante del programma elettorale che sarà reso noto per intero dopo la presentazione delle altre liste:

Sostenere l’imprenditorialità, preziosa fonte di entrate per promuovere la spesa pubblica in favore del settore dei servizi

Investire nella qualità del turismo per garantirne la sostenibilità

Sviluppare nuove economie future e promuovere un lavoro di qualità

Porre la sanità al centro delle politiche sociali

Contrastare il calo demografico e favorire il rientro degli oriundi

Implementare le “politiche della montagna” per evitarne lo spopolamento

Dare nuovo slancio al valore dell’insegnamento e della cultura locale

Garantire una nuova rappresentanza politica per difendere l’Autonomia e rilanciare l’ente Regione

«Non sono accettabili, – prosegue Divina – a maggior ragione in questo particolare momento storico, nuovi blocchi agli adeguamenti delle pensioni. Conteggiare come reddito anche i sussidi ricevuti, in quella che è stata definita “tassa sulla famiglia”, è inammissibile e controproducente, perché si pone in contrasto con le politiche che andrebbero invece attuate, quelle in favore della natalità. Una natalità sempre in decrescita, riflesso di una mancanza trasversale di fiducia nel futuro che caratterizza purtroppo le famiglie».

«Al nostro attuale governatore – conclude Divina – suggeriamo di scrivere meno libri e di prestare più attenzione alle esigenze dei trentini maggiormente in difficoltà».

I CANDIDATI DELLA LISTA “NOI CON DIVINA”

Bridi Vittorio (Trento, TN), nato il 15.05.1949

Andreotti Melissa (Ferrara, FE), nata il 20.06.1970

Marconi Pietro (Aarau, CHE), nato l’11.01.1956

Fronza Daniela (Trento, TN), nata il 25.09.1954

Anzolin Mauro (Trento, TN), nato il 15.06.1967

Tomedi Lara (Trento, TN), nata l’1.03.1978

Marches Silvano (Cles, TN), nato il 6.05.1952

Rigo Francesca (Trambileno, TN), nata il 12.01.1956

Rizzà Gianfranco, detto Carraro (Borgo Valsugana, TN), nato il 25.01.1959

Anderle Silvana (Pergine Valsugana, TN), nata il 26.03.1944

Toccoli Franco (Dro, TN), nato il 9.10.1953

Marchesan Monica (Trento, TN), nata il 13.07.1967

Nicolussi Franco (Levico, TN), nato il 16.11.1962

Rizzato Gianna (Campo San Pietro, PD), nata il 22.08.1965

Girardi Gianfranco (Ivrea, TO), nato il 14.08.1957

Bortolon Maria (Borgo Valsugana, TN), nata il 31.05.1962

Eccher Sergio (Trento, TN), nato il 10.03.1944

Savian Arduina (Cavallino, VE), nata il 6.06.1942

Paoli Tommaso (Trento. TN), nato il 9.09.1963

Buonadonna Giovanna (Salerno, SA), nata il 15.10.1957

Armani Fabio (Gavardo, BS), nato il 24.08.1972

Stablum Luciana (Cles, TN), nata il 11.12.1947

Mezzani Raffaelle, detto Lele (Sarzana, SP), nato il 15.11.1965

Cristofolini Pia (Pergine Valsugana, TN), nata il 7.10.1945

Dallacort Miller (San Gregorio nelle Alpi, BL), nato il 3.01.1948

Currò Dossi Barbara (Trento, TN), nata il 5.10.1965

Sordo Franco (Castello Tesino, TN), nato il 7.07.1939

Cappelletti Loretta (Trento, TN), nata il 15.05.1971

Molesini Nazareno (Limbiate, MB), nato il 13.06.1964

De Bianchi Stefania (Roma, RM), nata il 28.05.1947

Granello Dario (Trento, TN), nato il 16.05.1962

Gasperi Carmen (Tione di Trento, TN), nata l’1.01.1948