MUSE TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19: « MERCOLEDì 19 FEBBRAIO IL DOTTOR FERRO ILLUSTRERà LE POSSIBILI CAUSE DI TRASMISSIONE ALL’UOMO »

Emergenza coronavirus COVID-19: dalla conoscenza alla gestione di un’epidemia.

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 20.30

MUSE – Museo delle Scienze

Interviene:

Antonio Ferro

Direttore Dipartimento Prevenzione APSS

Dal primo ricovero in ospedale di un cittadino di Wuhan, avvenuto il primo dicembre 2019 per il contagio da una nuova forma di coronavirus denominato Covid-19, ad oggi si calcolano 1.383 decessi in Cina – dato destinato a crescere – e il totale delle persone contagiate è salito a 64.437 in tutto il mondo.

Di fronte a questa nuova epidemia e all’avviso lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di considerare questo virus come un’emergenza globale è importante informare la popolazione con notizie attendibili in merito al contagio da Covid-19. Il MUSE, in linea con la propria missione di divulgazione e sensibilizzazione del pubblico su temi scientifici di interesse planetario, organizza per mercoledì 19 febbraio 2020, alle 20.30, una serata informativa dal titolo “Emergenza coronavirus COVID-19: dalla conoscenza alla gestione di un’epidemia”.

Relatore dell’incontro il dottor Antonio Ferro, ideatore e responsabile del programma nazionale web “VaccinarSi” e direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento. Durante la serata, ad ingresso libero (prenotazioni su eventbrite), Ferro illustrerà l’identikit di questo agente virale, le possibili cause di trasmissione all’uomo, le modalità di diffusione nella nostra specie e tutte le precauzioni necessarie per il controllo di questa epidemia.