MUSE – TRENTO * “CULTURA + IMPRESA“ 2022/2023: « ROMA, PREMIATA LA GALLERIA DELLA SOSTENIBILITÀ CON LA “GOAL ZERO AREA“ »

16.48 - lunedì 12 giugno 2023

La Galleria della Sostenibilità del MUSE vince il Premio CULTURA + IMPRESA 2022/2023 con la Goal Zero Area. Il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ha ritirato questa mattina a Roma il Premio CULTURA + IMPRESA 2022-2023, il più importante riconoscimento italiano dei progetti che vedono giocare in squadra la Cultura e le Imprese, nella sezione Sponsorizzazioni e Partnership.

Il Comitato organizzatore del Premio, promosso da Federculture e The Round Table in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e ALES – Ministero della Cultura, ha scelto di premiare la Galleria della Sostenibilità e specialmente la Goal Zero Area, lo spazio ideato insieme al Gruppo Lavazza che apre al dialogo tra pubblico e privato sui temi della sostenibilità.

La Galleria della Sostenibilità del MUSE con la Goal Zero Area è il miglior progetto di Sponsorizzazione e Partnership culturale di CULTURA+IMPRESA 2022/2023. Un importante riconoscimento che, come sottolinea il direttore del MUSE – Museo delle Scienze di Trento Michele Lanzinger, premia le azioni messe in campo dal museo e dalle aziende partner per promuovere e rendere tangibile la cultura della sostenibilità.

“Il progetto della Galleria della Sostenibilità, e specialmente la Goal Zero Area, presa in prestito dalla felice intuizione del nostro Title Sponsor, il Gruppo Lavazza, testimoniano l’impegno del MUSE, ormai decennale, nel costante dialogo col tessuto imprenditoriale e col mondo produttivo, non solo su scala locale, ma anche nazionale ed internazionale. Riteniamo infatti il fundraising non una mera attività di reperimento fondi, bensì un’azione strategica e strutturale che permea i diversi ambiti di ricerca, comunicazione e animazione per il pubblico, in quanto consente di sviluppare la mission istituzionale del Museo e di arricchirla e completarla con ulteriori contenuti ed esperienze che provengono dal settore privato. Siamo dunque orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento, che dedichiamo a tutti i Partner di progetto che ci hanno dato fiducia e che ci hanno voluto accompagnare”, aggiunge il direttore Michele Lanzinger, presente questa mattina a Roma per il ritiro del premio.

Così Mario Cerutti, Chief Institutional Relations & Sustainability Officer del Gruppo Lavazza, Title Sponsor della Galleria della Sostenibilità: “Siamo molto lieti di ricevere questo riconoscimento per la Goal Zero Area, un vero e proprio centro di diffusione delle buone pratiche nella sostenibilità implementate dal nostro Gruppo e da alcune imprese che pongono al centro della loro attività i nostri stessi principi di responsabilità e la ricerca costante di creazione di valore condiviso. Oggi più che mai, la sostenibilità deve concretizzarsi in azioni, sempre di più sviluppate in ottica collaborativa, miscelando le forze tra attori di mondi anche diversi: per questo, come impresa da sempre impegnata lungo tutta la filiera, collaboriamo con un’istituzione come il MUSE, che nel mondo della cultura e delle scienze, con la propria attività divulgativa e formativa, è un esempio straordinario di diffusione di una cultura volta alla transizione sostenibile. Continuiamo a lavorare insieme per costruire, azione dopo azione, un futuro che sia davvero un patrimonio condiviso da tutti, in particolare dalle nuove generazioni”.

IL PREMIO CULTURA + IMPRESA

Il Premio CULTURA + IMPRESA, il più importante appuntamento italiano di benchmarking tra Cultura e Comunicazione d’Impresa, quest’anno giunge alla sua decima edizione. Il riconoscimento, promosso da Federculture e The Round Table, in collaborazione con ALES – Ministero della Cultura, dal 2013 seleziona, premia e condivide i migliori progetti realizzati in Italia da aziende, agenzie di comunicazione, organizzazioni no profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazioni culturali che hanno attuato con successo una collaborazione pubblico-privato, rafforzando il dialogo sempre più strategico tra imprese e operatori culturali.

L’edizione 2022/2023 ha scelto di premiare, tra gli oltre 130 progetti candidati da tutt’Italia, la Galleria della Sostenibilità e specialmente la Goal Zero Area del museo trentino.

Un riconoscimento che raddoppia quello già vinto dal MUSE (unico ente ad aver vinto per due edizioni) nel 2018: in quell’occasione il museo vinse il premio CULTURA + IMPRESA per il progetto degli Orti della biodiversità insieme a Ricola.

LA GALLERIA DELLA SOSTENIBILITÀ E LA GOAL ZERO AREA

La Galleria della Sostenibilità del MUSE – Museo delle Scienze di Trento racconta i principali fattori del cambiamento globale in atto, dalla questione climatica alla perdita di biodiversità, dall’aumento della popolazione mondiale alla lotta alle disuguaglianze sociali.

L’esposizione di oltre 400 metri quadrati al primo piano del museo si sviluppa attraverso sei tavoli disposti attorno alla grande Sfera NOAA esplora i molteplici futuri del nostro abitare con la consapevolezza che le sfide come singoli cittadini e comunità globale siano profondamente interconnesse, specialmente in senso intergenerazionale. Ad animare ogni anno la Galleria, è previsto un ricco programma di visite guidate, laboratori educativi e party a tema, nonché l’appuntamento nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS. All’interno della Galleria della Sostenibilità, la Goal Zero Area riporta alcune esperienze virtuose di produzioni che percorrono nuovi modelli di business indirizzati alla sostenibilità.

Il Goal Zero, una felice intuizione del Gruppo Lavazza, vuole essere l’obiettivo preliminare dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ha come scopo la diffusione della cultura della sostenibilità, contribuendo ad ispirare un senso di responsabilità e ad innescare il motore del cambiamento.

La Galleria della Sostenibilità è realizzata in collaborazione con ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, il Salone della CSR e dell’innovazione sociale e il Gruppo Lavazza, Title Sponsor della Galleria.

Le aziende che hanno affiancato il MUSE nell’ideazione della Goal Zero Area sono:

Main Sponsor – Assocarta con Confindustria Trento, Brembo, Esselunga, ITAS Mutua, Levico Acque e Zobele Holding

Special Sponsor – BPER Banca, Fastweb, Terna, Zordan

Sostenitori – Italscania, Hörmann Italia, Ibsa Foundation, Birra Forst

Media Partner – IGPDecaux