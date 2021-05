ASS. TONINA RISPONDE A COPPOLA (EUROPA VERDE) * SARDAGNA (TN) – ALTA TENSIONE: « L’INTERRAMENTO DELLE LINEE AEREE È NOTEVOLMENTE COSTOSO »

Interrogazione a risposta scritta n. 2581 – LIBERARE SARDAGNA DALLE LINEE AD ALTA TENSIONE

Le linee ad alta tensione che provengono da nord e da sud, dovendo attraversare la città di Trento, vengono deviate verso il Monte Bondone sia dalla centrale di smistamento di Cristo Re che da quella a sud di Trento. Salgono fino a Sardagna, attraversano il paese passando sopra o in prossimità delle abitazioni e poi scendono a valle.

Si tratta di linee costruite o potenziate molti anni fa, (qualcuna è stata sostituita per adeguarla ai nuovi voltaggi), quando le abitazioni non erano così numerose e le linee passavano per lo più sopra i campi. Ora la conca di Sardagna è quasi completamente urbanizzata.

Una linea ad alta tensione posta su tralicci più o meno alti dal suolo ha l’inconveniente di generare un campo elettromagnetico i cui effetti sull’uomo possono essere, a lungo andare nocivi. Disturbano il paesaggio e comportano in genere un disboscamento del terreno sottostante o impongono vincoli di inedificabilità entro le fasce di rispetto.

Aumentando la conoscenza sugli effetti dei campi elettromagnetici sull’uomo cresce la preoccupazione nella popolazione per gli effetti negativi sulla salute. Purtroppo le raccomandazioni di sicurezza emanate dai vari enti, nazionali ed internazionali, non coincidono. Si può osservare che i limiti espositivi indicati dai paesi dell’est sono assai più restrittivi di quelli indicati dalle autorità americane cui si ispirano quelle europee ed italiane. Negli ultimi anni poi si tenta di aumentare i livelli di esposizione ammessi, così il problema (per chi gestisce le linee) non c’è più. Attualmente le norme prevedono un limite di 100 microTesla fuori dalle aree abitate, un limite di attenzione di 10 microTesla in prossimità dei centri abitati, ridotto a 3 microTesla per le nuove linee.