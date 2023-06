MINISTERO SALUTE * MONITORAGGIO LEA 2021: « IL TRENTINO PROMOSSO A PIENI VOTI, MA CRITICITÀ PER INDICATORI “D10Z“ » (PDF ALLEGATO)

09.15 - giovedì 1 giugno 2023

Provincia autonoma Trento. La valutazione finale dell’area Prevenzione collettiva e sanità pubblica per il 2021 si attesta su un punteggio pari a 92,55, che secondo l’intervallo di riferimento (esito positivo nel range 60-100) risulta ampiamente sopra la soglia di adempienza. L’area Distrettuale per il 2021 si attesta su un punteggio pari a 79,33, che secondo l’intervallo di riferimento (esito positivo nel range 60-100) risulta sopra la soglia di adempienza.

Si segnalano delle criticità per gli indicatori D10Z – Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B; D30Z – Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore. La valutazione finale dell’area Ospedaliera per il 2021 si attesta su un punteggio pari a 96,52, che secondo l’intervallo di riferimento (esito positivo nel range 60-100) risulta ampiamente sopra la soglia di adempienza.