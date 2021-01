MINISTERO SALUTE * COVID: SPERANZA, « HANNO LA PRIORITÀ NELLE VACCINAZIONI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA COME TUTTO IL PERSONALE SANITARIO »

Speranza: “Medici di Medicina Generale e Pediatri categoria prioritaria”. Roberto Speranza “I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, come tutto il personale sanitario, hanno la priorità nelle vaccinazioni. E, come già previsto dal piano strategico, avranno un ruolo fondamentale in fasi diverse della campagna di somministrazione del vaccino anti Covid-19″. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza