“WIRUN TRENTO 2023“ * VIOLENZA DI GENERE: « PRESENTATA NELLA SEDE DI SPARKASSE LA NUOVA EDIZIONE, 400 LE ISCRIZIONI RACCOLTE ON-LINE »

14.21 - sabato 6 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono già quasi 400 le iscrizioni raccolte online e negli esercizi aderenti per la nuova edizione della corsa non competitiva di 5 km WIRun Trento, che si terrà sabato 13 maggio alle 18 con partenza e arrivo dal Parco delle Albere. Donne e uomini, ma anche gruppi organizzati: tutti insieme per sensibilizzare contro la violenza domestica e sostenere l’attività del Fondo “La violenza non è un destino”. Un team di 25 organizzatrici a cui si aggiungono una cinquantina di volontarie e volontari al “village” e lungo il tracciato. Iscrizioni aperte online, negli esercizi aderenti e, se ancora disponibili, anche in loco sabato

Presentata oggi nella sede di Sparkasse la nuova edizione della WIRun (Women in Run) Trento, che si terrà sabato prossimo, 13 maggio alle 18 con partenza e arrivo dal Parco delle Albere. Come anticipato, quest’anno la corsa/passeggiata viene anticipata a primavera, invece che in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di novembre. Questo per dare un segnale: di violenza di genere è giusto parlare tutto l’anno. Perché la WIRun non è solo una corsa o una passeggiata, è soprattutto un modo per dire NO alla violenza e per fare un gesto concreto, insieme.

Grazie alla quota di iscrizione alla corsa si sosterranno le attività del Fondo “La violenza non è un destino” che finanzia i piccoli bisogni concreti, necessari per iniziare un percorso individuale di uscita dalla violenza. II fondo è gestito direttamente da Famiglia Materna e da Punto d’Approdo, strutture con una lunga esperienza di accoglienza di donne e minori in situazioni di disagio. Possono accedervi donne di tutto il territorio trentino segnalate dalle strutture e dalle associazioni che in provincia assistono le vittime di violenza.

Una manifestazione di vicinanza e un incoraggiamento a uscire dall’isolamento della violenza subita, rivolto alle tante donne che con i loro figli e figlie ancora si trovano in condizioni di violenza fisica o psicologica o stanno faticosamente cercando di uscirne. WIRun Trento correrà interamente per loro anche quest’anno. Una scelta che privilegia il finanziamento a realtà che operano a livello locale. Il sostegno degli sponsor “amici” della WIRun – SPARKASSE, Euro&Promos, ITAS MUTUA e La Sportiva – permette di coprire tutte le spese dell’evento e devolvere così l’intero il ricavato al fondo.

La WIRun, nel corso degli anni, è riuscita a coinvolgere più di 4 mila partecipanti e ha versato sul conto del fondo 30 mila euro. Sono già quasi 400 (su mille pettorali disponibili) le iscrizioni registrate finora per la corsa (o camminata) di sabato prossimo. Ma altre possono essere raccolte online sul sito: https://join.endu.net/entry?edition=84413 oppure direttamente sabato alla partenza o in uno degli esercizi aderenti. Il “pettorale” costa 10 euro e dà diritto a una bag e a una t-shirt della corsa.

Gli esercizi aderenti in cui è possibile iscriversi a Trento: Sosi piazza Venezia 40; Sosi viale Verona 186; Sosi via del Commercio 4; Merceria “C’era una volta…” via Gramsci, 2/2; Salone Idea Donna via Degasperi 59; TecnoItalia via Padre Emilio Chiocchetti 44; Randrè largo Carducci 19; Simposio via Antonio Rosmini 19; ASD New Life via don Rizzi 6. A Rovereto, Stube Viennese via Paganini 55.

La formula e il percorso rimangono quelli consueti. La partenza alle 18 e l’arrivo saranno da Piazza delle donne lavoratrici (anche in questo caso, una piazza che nel suo nome parla di riscatto e di autonomia) e in piazza ci sarà anche il village, che accoglierà alcune associazioni che si occupano di supportare le vittime di violenza.

Oggi in conferenza stampa Lally Salvetti, coordinatrice del gruppo delle organizzatrici WIRun ha illustrato i contenuti di questa edizione e il tracciato che toccherà tutto il centro storico. Il percorso di 5 chilometri, si snoderà per le vie del centro di Trento e sarà l’occasione per raggiungere tutta la città, portando il messaggio contro la violenza. Importante è anche il significato della corsa: mostrare la forza del gruppo, vivere in sicurezza la propria città e intendere lo sport come strumento per rafforzare la fiducia in sé. Presenti oggi all’incontro con i media anche l’assessora del Comune di Trento Monica Baggia, il consiegliere di Fondazione Famiglia Materna Fabio Demattè, il Direttore Cooperativa Sociale Punto d’Approdo Andrea Gentilini, la presidente dell’associazione Amici di Famiglia Mara Rinner e il presidente del Trentino Running Team Emanuele Prada che hanno voluto portare un messaggio di appoggio all’iniziativa.

L’iniziativa si svolge con il patrocino della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento e dell’Università di Trento. Grande e convinto il supporto degli sponsor “storici”: Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, La Sportiva e Euro&Promos, ai quali quest’anno si aggiunge ITAS Mutua, che sostengono interamente i costi dell’organizzazione della WIRun Trento. Danno il loro supporto per il ristoro: la Gelateria Pingu, Risto3 e Sosi – Il pane di Trento. Coinvolti anche il MUSE, che consente il passaggio della corsa nell’atrio del museo, il Corpo di Polizia locale Trento – Monte Bondone che offre supporto logistico lungo il percorso e il Trentino Running Team che mette a disposizione la sua struttura amministrativa.

Durante la WIRun sarà data anche visibilità alle associazioni presenti sul territorio trentino che si occupano di supportare le persone vittime di violenza. Come è stato fatto nelle precedenti edizioni, sarà creato un punto di aggregazione informale nel quale i/le partecipanti alla manifestazione, gli enti e le istituzioni coinvolte possano incontrarsi e conoscersi. In particolare, le associazioni coinvolte con uno stand dedicato quest’anno sono quattro: Fondazione Famiglia Materna, Punto d’Approdo, Centro antiviolenza e Casa rifugio.

*

Foto di Marianna Zanetti