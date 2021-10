SEN. CONZATTI (IV) * BASSA NATALITÀ: « CONCORDO CON IL MINISTRO FRANCO, PER TORNARE A CRESCERE BISOGNA PUNTARE CON PIÙ FORZA SULLE DONNE »

“Concordo con il ministro Franco quando sostiene che per contrastare la bassa natalità italiana, il punto essenziale è tornare a crescere per consentire ai giovani di trovare un lavoro e guardare con più ottimismo al futuro, ma non basta.

Si deve puntare con più forza sulle donne. Consentire loro di non dover più scegliere tra famiglia e lavoro. Italia Viva è stata la promotrice del Family Act e nel PNRR ci sono forti interventi per asili nido e scuole materne. Bisogna però andare oltre puntando al miglioramento dei 5 pilastri della vita delle donne: tempo, competenze, lavoro, reddito e potere. Provvedimenti che vanno fatti ora, non domani”.

Così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti segretaria commissione bilancio commentando l’ intervento del ministro dell’Economia, Daniele Franco, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sulla Nota di aggiornamento al Def.