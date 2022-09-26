HOME
CONTATTI
DONAZIONI
VIDEO
CHI SIAMO
Popular tags:
featured
20
Popular tags:
featured
20
Popular tags:
featured
20
News immediate,
non mediate!
HOME
CONTATTI
DONAZIONI
VIDEO
CHI SIAMO
INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)
https://youtu.be/Wetj9fuzaKU
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
Home
LANCIO D'AGENZIA
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (177 SEZIONI – SU 177 / DATO ORE 06.27): « SENATO, COLLEGIO UNINOMINALE ROVERETO, ELETTA MICHAELA BIANCOFIORE (36,79%) / NON ELETTI CONZATTI (36,56)- BRESCIANI (9,43) – ANGELINI (7,99) – GIUGNI (4,04)- FANTINI (3,39) – DELLA VOLPE (1,81) »
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (177 SEZIONI – SU 177 / DATO ORE 06.27): « SENATO, COLLEGIO UNINOMINALE ROVERETO, ELETTA MICHAELA BIANCOFIORE (36,79%) / NON ELETTI CONZATTI (36,56)- BRESCIANI (9,43) – ANGELINI (7,99) – GIUGNI (4,04)- FANTINI (3,39) – DELLA VOLPE (1,81) »
Scritto da
admin
E-mail
Stampa
Facebook
Twitter
LinkedIn
06.40 - lunedì 26 settembre 2022
LINK
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
Articoli correlati
LANCIO D'AGENZIA
admin
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (915 SE ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (127 SE ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (224 SE ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 * RINNOVO PARLAMENT ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI – DATI AFFLUENZA (DEF ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
RAI 1 * “PORTA A PORTA” – 26/9: « CDX ...
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (224 SEZIONI – SU 224 / DATO ORE 05.57): « SENATO, COLLEGIO UNINOMINALE TRENTO, ELETTO PIETRO PATTON (41,10%) / NON ELETTI LOSS (36,58)- PACE (8,43) – MINOTTO (6,89) – MAISTRI (4,99)- ALLOCATI (2,0) »
by
admin
I commenti sono chiusi.