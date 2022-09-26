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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)

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LANCIO D'AGENZIA

MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (177 SEZIONI – SU 177 / DATO ORE 06.27): « SENATO, COLLEGIO UNINOMINALE ROVERETO, ELETTA MICHAELA BIANCOFIORE (36,79%) / NON ELETTI CONZATTI (36,56)- BRESCIANI (9,43) – ANGELINI (7,99) – GIUGNI (4,04)- FANTINI (3,39) – DELLA VOLPE (1,81) »

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