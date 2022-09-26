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MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (224 SEZIONI – SU 224 / DATO ORE 05.57): « SENATO, COLLEGIO UNINOMINALE TRENTO, ELETTO PIETRO PATTON (41,10) / NON ELETTI LOSS (36,58)- PACE (8,43) – MINOTTO (6,89) – MAISTRI (4,99)- ALLOCATI (2,0) »
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (224 SEZIONI – SU 224 / DATO ORE 05.57): « SENATO, COLLEGIO UNINOMINALE TRENTO, ELETTO PIETRO PATTON (41,10) / NON ELETTI LOSS (36,58)- PACE (8,43) – MINOTTO (6,89) – MAISTRI (4,99)- ALLOCATI (2,0) »
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06.26 - lunedì 26 settembre 2022
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