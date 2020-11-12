PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

Covid-Free (29ma puntata format Tv)

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INTERVISTA AL SINDACO DI TRENTO, FRANCO IANESELLI

Focus su: sicurezza Piazza Dante - Covid - Natale

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	MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »				


 


 


 


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