MINISTERO ESTERI * APP “UNITÀ DI CRISI”: « FARNESINA E “A2A” INSIEME PER LA SICUREZZA IN VIAGGIO, A TUTELA DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO »

10.16 - mercoledì 28 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Al via la collaborazione fra l’Unità di Crisi della Farnesina e A2A per diffondere la cultura della sicurezza in viaggio con particolare riferimento agli spostamenti per motivi professionali e nell’ambito dell’attività di impresa.

Con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra pubblico e privato, A2A, in linea con i presidi di “Travel Security” già consolidati, ha recepito nella propria documentazione aziendale le valutazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Nel contempo ha promosso una campagna informativa interna volta a favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili, e ha esteso a tutti i dipendenti l’invito a scaricare l’App “Unità di Crisi” provvedendo alla registrazione della propria trasferta di lavoro oltreconfine all’interno del portale Dovesiamonelmondo.

LINK

La collaborazione conferma e rafforza i principi contenuti nelle linee guida di “Security” di A2A, che sono coerenti con l’impegno dell’Unità di Crisi della Farnesina a tutela degli italiani in viaggio all’estero. Il Gruppo è da sempre attento alla cultura della sicurezza ispirandosi sia ai principi del “Duty of Care” – il dovere del datore di lavoro di prendersi cura del proprio personale – sia al nuovo standard internazionale ISO 31030 Travel Risk Management. Per la Life Company, che si impegna quotidianamente nell’offrire servizi essenziali per la qualità della vita delle persone, l’attenzione verso i propri dipendenti è parte della missione aziendale.

Tutti i servizi dell’Unità di Crisi sono direttamente accessibili a imprese e cittadini, e comprendono il portale di avvisi di viaggio ViaggiareSicuri, con profili sempre aggiornati su oltre 220 Paesi e territori, il sito di registrazione Dovesiamonelmondo e soprattutto la nuova APP “Unità di Crisi”. L’applicazione, del tutto gratuita, offre l’accesso a entrambi i portali e consente di geolocalizzarsi per ricevere messaggi d’emergenza, nel rispetto dei dati personali. Alle imprese e organizzazioni che lo desiderano, l’Unità di Crisi offre l’integrazione gratuita dei propri servizi con i sistemi informatici aziendali, per consentire la registrazione automatica dei viaggi del personale.

L’Unità di Crisi della Farnesina resta sempre al fianco di tutti gli italiani, nel nostro Paese e all’estero, nel segno della transizione digitale e del costante miglioramento dei servizi erogati.