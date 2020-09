LEGA NORD ROVERETO (TN) * SS 46 LOCALITà NORDE – VALLARSA: « SODDISFATTI CHE LA GIUNTA FUGATTI ABBIA DECISO DI INVESTIRE 3,8 MLN PER LA MESSA IN SICUREZZA »

Siamo soddisfatti che la Giunta Fugatti abbia deciso di investire 3,8 milioni di euro per la messa in sicurezza della SS 46 in località Norde a Vallarsa e che abbia così eccepito l’Ordine del Giorno presentato in occasione dell’ ultimo Assestamento di Bilancio dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino in Consiglio provinciale, ma soprattutto militante della nostra sezione di Rovereto, Mara Dalzocchio. Tutti gli interventi di messa in sicurezza e di allargamento stradale, ben lungi dall’avere un ruolo marginale, costituiscono segnali di virtuosa attenzione all’incolumità dei cittadini da parte dell’Amministrazione che se ne rende promotrice. Ciò nonostante, anche un solo intervento in più su questo versante rappresenta un passo significativo, soprattutto laddove si parla di lavori attesi da tempo.

Questo intervento deve essere visto anche nell’ottica di ulteriori interventi che chiederemo dal punto di vista viabilistico come per esempio il miglioramento della strada che porta ai laghetti del Leno, lido per la nostra città di Rovereto. Intanto la messa in sicurezza della SS46 in località Norde dimostra come l’amministrazione provinciale, sollecitata anche da un Consigliere provinciale di Rovereto attento a voler risolvere i problemi da troppi decenni lasciati in sospeso, punti a migliorare la viabilità di Rovereto e delle zone adiacenti alla nostra città. Senza infrastrutture del resto l’economia non può crescere.

Questo quanto dichiarato dal referente della sezione Lega di Rovereto Viliam Angeli