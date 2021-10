MEDIOCREDITO TN-AA * BILANCIO SEMESTRE 2021: « UTILE A 3,41 MLN E NUOVI PRESTITI PER 237 MLN, CREDITI DELIBERATI A 95,42 MLN » (REPORT PDF)

Come diffusamente anticipato nel capitolo della relazione al bilancio 2020, dedicato alla prevedibile evoluzione della gestione, la crisi pandemica ha continuato ad influenzare l’operatività e l’andamento del credito – almeno nella prima frazione del 2021 – procurando un relativo rallentamento delle erogazioni, benché lo stock complessivo abbia accusato ancora un minor impatto in presenza della parziale reiterazione delle concessioni di moratorie abbinata al contenimento del fenomeno delle estinzioni anticipate. Al proposito, si segnala che al 30 giugno 2021 risultavano in essere circa 317 moratorie relative ad un’esposizione complessiva di 179 milioni di Euro rispetto a 443 posizioni per 254 milioni di Euro rilevate al 31 dicembre 2020, registrando una contrazione pari a circa il 30%; in seguito a tale significativa riduzione, non si evidenziano, peraltro, aumenti significativi delle esposizioni scadute.

Il rallentamento dell’attività creditizia si è realizzato nonostante lo sforzo messo in campo dalla Banca in termini di ricomposizione e diversificazione degli strumenti finanziari, anche innovativi e consulenziali, a supporto delle esigenze di credito e di capitale delle imprese.

In particolare, il volume di nuovo credito erogato ha comunque superato i 71 milioni di Euro, con uno scostamento negativo del 14% circa rispetto agli obiettivi di sviluppo e del 13% rispetto al consuntivo del primo semestre 2020. I flussi di erogazione di credito, considerata la strutturale maggiore incidenza delle erogazioni nel secondo semestre e le positive previsioni di ripresa del ciclo economico, sono attesi in recupero con uno scostamento dagli obiettivi iniziali meno significativo sull’orizzonte annuale. Lo stock complessivo dei crediti in bonis si è posizionato stabilmente attorno al miliardo di Euro (-3,5% rispetto al dicembre 2020).

Gli affidamenti, peraltro, hanno registrato un leggero aumento – attorno al 2% rispetto al consuntivo del primo semestre 2020 – che fa ben sperare rispetto alla ripresa dell’economia e dell’attività creditizia, già a partire con il secondo semestre del corrente anno: complessivamente sono stati affidati clienti per circa 95 milioni di Euro, contro i 93 milioni di Euro del I semestre 2020, mentre si è registrato una leggera riduzione della numerosità delle operazioni concesse (135 contro 139 dell’anno scorso), con una sostanziale stabilità dell’importo medio deliberato (attorno ai 700 mila Euro) confermando, pertanto, la già elevata e tradizionale politica di selezione e frazionamento del rischio.

Il portafoglio crediti deteriorati ha registrato un ulteriore miglioramento, rispetto al 31 dicembre 2020, sia in termini lordi (-17,7%) sia netti (-19,1%), raggiungendo un’incidenza del 5,1% sul totale dei crediti lordi e del 2,6% sul totale dei crediti netti. Per ora, anche il flusso di nuovi crediti deteriorati provenienti da crediti in bonis rimane su livelli contenuti (pari a solo 2 milioni di Euro circa) e concorre a sostenere il processo di riduzione del rischio unitamente all’attività interna di recupero e valorizzazione delle esposizioni deteriorate. Anche il grado di copertura del portafoglio deteriorato, infatti, si conferma allineato alle attese ed in rafforzamento (51,2%) rispetto alla fine del 2020 (50,3%).

Sul fronte del passivo, la banca ha anticipato la copertura del fabbisogno finanziario attraverso emissioni obbligazionarie per circa 67 milioni di Euro, integralmente sottoscritte dal sistema Raiffeisen dell’Alto Adige, nonché attraverso la raccolta di depositi da clientela retail e corporate per ulteriori 96 milioni di Euro, di cui 47 milioni di Euro relativi al conto di deposito online Rifugio.

È proseguita, in tal modo, il graduale consolidamento del profilo per scadenze del passivo anche con riferimento al necessario e stabile rispetto degli indicatori di liquidità, oltre alla progressiva diversificazione delle fonti e dei datori di fondi. A tal riguardo, la Banca mantiene volumi di titoli e di attivi creditizi stanziabili, che consentono di mantenere adeguate riserve a garanzia dei rifinanziamenti presso la Banca Centrale.

Sotto il profilo economico, il margine di interesse risulta in significativo recupero rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente (+27%), legato alla crescita dello spread della gestione denaro (1,31% vs 1,10%). Anche il margine di intermediazione risulta in crescita del 12% circa, ben sostenuto dagli incassi di dividendi da investimenti azionari per 1,4 milioni di Euro e da ricavi da negoziazione titoli per ulteriori 1,7 milioni di Euro, limato marginalmente dal relativo rallentamento dell’apporto da commissioni.

A valle dei costi operativi – che si mantengono stabilmente attorno ai 5,8 milioni di Euro – il risultato lordo di gestione aumenta del 21,5% posizionandosi sugli 8,8 milioni di Euro, esprimendo un ulteriore miglioramento dell’indicatore cost to income, che passa al 39,9% rispetto al 40,7% di fine 2020.

Anche l’utile lordo e netto risultano sostanzialmente irrobustiti dopo la rilevazione di minori rettifiche di valore, influenzate per lo più da significativi utili da cessione di crediti e mantenute peraltro su livelli prudenzialmente più elevati rispetto al migliorato scenario macroeconomico.