MARINI (M5S) * DICHIARAZIONI SGARBI SU COVID – PROPOSTA MOZIONE: « RIMUOVERE IL DEPUTATO DALLA CARICA DI PRESIDENTE MART, SOSTITUENDOLO CON UNA FIGURA DI COMPROVATA ONORABILITÀ »

come riportato dal quotidiano online Il Dolomiti, sempre in data 10 marzo 2020, il deputato Vittorio Sgarbi avrebbe riferito a detta testata giornalistica di non credere che il coronavirus avesse il carattere dell’epidemia a tal riguardo aggiungendo di aver firmato una “Querela/denuncia contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, testate giornalistiche, radiofoniche e televisive ed altri per false comunicazioni, abuso della credulità popolare, procurato allarme ed altro” (“Coronavirus, vicepresidente e consigliera del Mart ”scaricano” Sgarbi per le sue affermazioni. Lui: ”Sono opinioni insindacabili. Querelo tutti per procurato allarme””, Il Dolomiti, 10/03/2020 – edizione online);

risulta che, sempre in data 10 marzo 2020, 43 dipendenti in organico al Mart abbiano firmato una lettera nella quale, con riferimento alle affermazioni del presidente del Mart riportate sopra, si sottolinea come “al presidente di un’istituzione culturale sia richiesto rispetto per le regole, decoro, sobrietà, secondo quei compiti di rappresentanza che il suo ruolo impone” (“Dopo il vicepresidente anche i lavoratori del Mart ”scaricano” Sgarbi: ”La Provincia ci metta nelle condizioni di lavorare. Serve rispetto delle regole, decoro e sobrietà””, Il Dolomiti, 10/03/2020 – edizione online);

a dimostrazione della reale diffusione e pericolosità della malattia covid19 e come riportato sul sito ufficiale del Ministero della Salute, in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato per il cosiddetto coronavirus lo stato di pandemia a livello globale;

i proponenti la presente mozione ritengono che un ruolo come la Presidenza del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto debba essere svolto secondo criteri di onorabilità, senso del dovere, rispetto delle Istituzioni e delle persone tutte, dando laddove necessario con la propria condotta esempi di responsabilità verso la salute e la vita del prossimo;

i proponenti ritengono altresì che le dichiarazioni e gli insulti proferiti dal presidente del Mart Sgarbi Vittorio, in merito all’epidemia di coronavirus e le sue esortazioni a violare le norme disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la tutela della salute dei cittadini costituiscano un atto di estrema gravità e una violazione aperta e palese dei criteri richiamati al precedente paragrafo. Un vulnus che per essere sanato richiede o le dimissioni del presidente del Mart stesso o la sua rimozione dal ruolo per manifesta indegnità da parte delle autorità competenti;

tutto premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

1. a rimuovere il deputato Sgarbi Vittorio dalla carica di presidente del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, sostituendolo con una figura di comprovata onorabilità e competenza nel campo dell’arte moderna e contemporanea;