LEGA TRENTINO * BALLOTTAGGI COMUNALI 2020: « IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO LUCA ZAIA IL 30/9 IN VISITA A ROVERETO (10.00) – RIVA DEL GARDA (11.30)  – AVIO (13.45) »

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà in visita in Trentino il prossimo 30 settembre. A partire dalle ore 10.00, il Presidente della Regione Veneto sarà a Rovereto presso largo Foibe – via Roma con il candidato Sindaco Andrea Zambelli. A Rovereto è previsto l’allestimento di un punto stampa nel medesimo luogo.

Alle 11:30 -12:00 sarà a Riva del Garda dove è previsto un punto stampa presso il Grand Hotel Liberty con la candidata Sindaco Cristina Santi. Alle ore 13:45, infine, il Presidente Zaia sarà ad Avio, presso il Bar Perotti, con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a sostegno del candidato Sindaco Ivano Fracchetti.

Il Presidente Zaia sarà accompagnato dal Segretario della Lega Trentino per Salvini Premier, Mirko Bisesti.