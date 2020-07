UIL TRASPORTI * COVID – STABILIMENTO ROVERETO: SEGRETARIO PETROLLI, « SONO IN QUARANTENA POICHÈ ENTRATO NEL CAPANNONE, ORA CHIUDIAMO FINO AD ESITI TAMPONI »

Come già annunciato il problema è serio, hanno messo in quarantena anche il sottoscritto che è entrato nel capannone e mantenuto mascherina e distanziamenti. Bene! Meglio per niente che rischiare di infettare qualcuno.

Dopo i primi risultati dei tamponi con 16 positivi su 70 come Uiltrasporti chiediamo la chiusura immediata dello stabilimento per qualche giorno fino a quando non sono chiari i numeri delle persone infettate. Pur dispiaciuto di questa scelta, ma è la cosa migliore per tutti.

*

Il segretario Uiltrasporti

Nicola Petrolli