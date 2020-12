ITAS TRENTINO * SUPERLEGA: « OGGI  L’ULTIMA PARTITA DEL 2020 ALLA BLM GROUP ARENA, LA GUIDA A ITAS TRENTINO-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA (ORE 18.00) »

Si gioca nel weekend appena iniziato il quindicesimo turno (il quarto del girone di ritorno) di SuperLega Credem Banca 2020/21. Anche questa occasione l’Itas Trentino sarà di scena alla BLM Group Arena di Trento per affrontare la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua ultima partita casalinga del 2020. Fischio d’inizio fissato per le ore 18 di domenica 20 dicembre: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Il successo interno ottenuto lunedì pomeriggio contro Civitanova ha garantito ulteriore linfa alla classifica della formazione gialloblù ed offerto, al tempo stesso, grande entusiasmo: Giannelli e compagni hanno collezionato la sesta vittoria consecutiva, confermando i costanti progressi mostrati nel corso del mese di dicembre. Il match di domenica contro Piacenza sarà un ulteriore ed importante banco di prova, come sottolinea Angelo Lorenzetti in sede di presentazione dell’appuntamento. “Nella prima parte del mese di dicembre abbiamo ritrovato convinzione e ritmo di gioco, fattori che ci hanno permesso di ottenere successi importanti, ma lo step successivo deve essere quello di dare continuità a quanto sino ad ora fatto sia in termini di prestazione sia per quel che concerne la mentalità – ha commentato l’allenatore di Trentino Volley – . La partita di domenica con Piacenza da questo punto di vista può fornirci una risposta importante, perché affronteremo un avversario decisamente differente da quello che abbiamo superato in tre set nel match d’andata, con una rosa ancora più ricca di alternative. Basti pensare agli innesti di Baranowicz e Mousavi ma anche all’ottimo inserimento di Finger; per superare la Gas Sales Bluenergy servirà un approccio convinto e la capacità di non mollare nei momenti in cui ci sarà da soffrire. In palio ci sono punti pesanti per le rispettive classifiche ed in particolare per la nostra, tenendo conto che poi ci attenderanno tre impegni consecutivi in trasferta”.

L’Itas Trentino dovrà fare a meno anche in questo caso dello schiacciatore Kooy (che continua il suo lavoro differenziato per risolvere il problema fisico accusato oramai tre settimane fa agli addominali) e confermerà quindi nella formazione titolare il giovane Alessandro Michieletto.

Quella di domenica sarà la ventunesima partita ufficiale della stagione di Trentino Volley (bilancio quattordici vittorie e sei sconfitte), la 866^ di sempre e vedrà i gialloblù andare a caccia del 316° successo casalingo, il 361° assoluto in regular season.

GLI AVVERSARI È una Gas Sales Bluenergy Piacenza molto differente dal recente passato quella che si appresta a fare capolino alla BLM Group Arena. Gli innesti in regia di Baranowicz, al centro dell’iraniano Mousavi e nel ruolo di opposto del ceco Finger (per sopperire alla partenza di Shaw e all’infortunio di Grozer) hanno infatti cambiato diametralmente il volto della formazione che l’Itas Trentino aveva regolato in tre set nel match d’andata. A disposizione dell’allenatore Lorenzo Bernardi ci sono quindi ancora più alternative e qualità, fattori necessari soprattutto in questo periodo tenendo conto che anche il regista Hierrezuelo è da qualche tempo ai box per problemi fisici. I successi ottenuti negli ultimi sette giorni contro Cisterna (3-0 casalingo) e Verona (3-1 in trasferta), che hanno proiettato gli emiliani al quarto posto solitario in classifica, si spiegano quindi anche attraverso la profondità di una rosa in cui figurano tre ex di turno come Antonov, Candellaro e Russell; quest’ultimi due saranno premiati da Trentino Volley prima del fischio d’inizio per celebrare la loro prima partita da avversari dopo rispettivamente 81 e 73 presenze in maglia gialloblù con cui hanno contribuito a vincere il Mondiale per Club 2018 e la 2019 CEV Cup. Le statistiche raccontano che la Gas Sales Bluenergy è fra le squadre che mura di più di tutta la SuperLega (116 block vincenti in quattordici gare) e con l’innesto di uno specialista come Mousavi potrà ulteriormente migliorare in questo fondamentale.

I PRECEDENTI Il confronto con Piacenza è diventato nel tempo una grande classica della pallavolo italiana maschile, non solo per il cospicuo numero di partite giocate, che collocano la squadra della città emiliana come terza avversaria affrontata più volte da Trentino Volley (57, davanti ci sono solo Civitanova con 77 e Modena con 75). La sfida ha infatti caratterizzato ben tre finali scudetto (2008, 2009 e 2013) ed è tornata in cartello nel massimo campionato italiano nella stagione 2019/20 dopo una sola stagione di assenza: quella 2018/19, in cui la piazza emiliana aveva dovuto fare i conti con una ripartenza dalla Serie A2. Il bilancio è nettamente favorevole a Trentino Volley per 39-18, soprattutto grazie a ventitré vittorie nei ventotto scontri diretti più recenti. La BLM Group Arena negli ultimi undici anni è, fra l’altro, risultata sempre un fortino inespugnabile per gli avversari; per trovare un successo di Piacenza nell’impianto di via Fersina bisogna addirittura tornare al 17 maggio 2009 (3-2 in gara 5 di finale Playoff, con conseguente vittoria dello scudetto), quando Angelo Lorenzetti sedeva sulla panchina dei biancorossi. Complessivamente, Trento ha vinto venticinque dei trentun precedenti ufficiali disputati contro Piacenza fra le mura amiche; l’ultimo, il 13 novembre 2019 (affermazione per 3-1). Nell’anno solare 2020, invece, il duello si è giocato solo al PalaBanca compresa la partita del girone d’andata dell’11 ottobre (3-0 con parziali di 25-22, 25-13, 25-21).

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto da Umberto Zanussi (di Treviso, in massima categoria dal 2006) e Rossella Piana (di Carpi – Modena, di ruolo dal 2005 ed internazionale dal 2014), rispettivamente all’ottava e nona partita stagionale in SuperLega. L’ultimo precedente rispetto a Trentino Volley per Zanussi risale all’esordio nella regular season in corso (27 settembre, 3-0 a Padova) mentre per Piana corrisponde al primo novembre: Cisterna-Trento 1-3.

TV, RADIO E INTERNET La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Verrà infatti trasmessa da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet in streaming video-audio tramite l’applicazione RaiPlay.

Prevista la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 18. Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono disponibili sul sito www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione “On Air”.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 21 dicembre alle ore 21.30 su RTTR, tv partner della Società di via Trener.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

BLM GROUP ARENA A PORTE CHIUSE Seguendo le ordinanze presenti nell’ultimo DPCM, il palazzetto di via Fersina resterà chiuso al pubblico, consentendo l’ingresso solo ai pochi media accreditabili e al personale addetto al campo.

Nella foto in allegato, scattata da Marco Trabalza, l’Itas Trentino si carica alla BLM Group Arena