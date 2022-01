SOLE 24 ORE * NORME E TRIBUTI: « GIOVEDÌ 13 GENNAIO IN EDICOLA LO SPECIALE FOCUS SULLE MISURE IN TEMA FISCO E IMPRESE DELLA LEGGE DI BILANCIO »

10:42 - 12/01/2022

Anche il 2021 è stato costellato da decreti legge, legati soprattutto all’emergenza Covid. Ma ciò non ha diminuito il numero di novità inserite nella manovra economica di fine anno.

Così, tra misure totalmente nuove, modifiche e proroghe di altre già esistenti, tante categorie sono alle prese con la comprensione e l’impatto della legge di Bilancio 2022. Tra i temi più importanti, rivalutazioni, ammortamenti, patent box, rinvio cartelle e riforma della riscossione. Ci sono poi altre novità del riguardanti incentivi, crediti d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese e prolungamenti delle misure per la patrimonializzazione delle aziende. Sono coinvolti anche il Terzo settore e chi opera in agricoltura.

