AMBROSI (LEGA TRENTINO) * DISABILITÀ: « APPROVATI ORDINI DEL GIORNO PER L’AIUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE ED ALLE STAZIONI DI SERVIZIO INCLUSIVE”

“È davvero con grande soddisfazione che comunico l’avvenuta approvazione, in seno alla discussione sulla Manovra provinciale di bilancio conclusasi venerdì, di due mie Proposte di Ordine del Giorno – la n. 33 e la n. 34 – aventi ad oggetto il tema della disabilità, un argomento da sempre al centro della mia azione politica e che, se appare già prioritario di per sé, ritengo lo risulti doppiamente in questa complicata fase pandemica nella quale le dinamiche che possono portare all’isolamento – e quindi all’esclusione sociale – risultano purtroppo essere particolarmente accentuate.

Venendo al merito dei documenti approvati, la Proposta di Ordine del giorno n. 33 impegna la Giunta provinciale a prvedere «per l’anno 2021 e con le modalità ritenute più opportune, l’attivazione di un sostegno economico in favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno un componente minorenne con disabilità», mentre la n. 34 stabilisce l’impegno a modificare la l.p. 6 del 1999 all’insegna di maggiorazioni di contributi per le imprese che gestiscono distributori di carburanti nei quali siano installati dispositivi o assicurati servizi volti – in un’ottica di inclusione – a facilitare l’utenza composta dai cittadini diversamente abili.

Pur distinti, come si vede, questi due documenti sono nei fatti convergenti, essendo entrambi volti – da una parte con un focus nell’ambito familiare, dall’altra con uno sguardo alle stazioni di carburante più inclusive e, quindi, al diritto di libera circolazione della persona con disabilità – a promuovere l’inclusione dei soggetti diversamente abili, a dimostrazione come, anche in questa Finanziaria, «il non lasciare indietro nessuno», non sia un mero slogan, ma una realtà rispetto alla quale l’attenzione della Giunta Fugatti si è già manifestata concretamente.

A proposito di concretezza, evidenzio come la stessa Assessore Segnana, intervenendo su queste proposte, ha evidenziato come i criteri attuativi delle stesse saranno oggetto di deliberazioni giuntali già prossimamente. E di questo tutto – in aggiunta all’approvazione delle Proposta di Ordine del giorno n. 33 e n. 34 – non posso che rallegrarmi sinceramente dato che se, durante questa pandemia, c’è una partita che non possiamo permetterci di perdere come Trentino e come comunità, è proprio quella dell’inclusione”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.