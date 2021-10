ISTITUTO DEMOPOLIS – PER TODAY * SONDAGGIO – IL CONSENSO ODIERNO AI PARTITI: « FDI AL 20,5% / PD 20,2% / LEGA 19,6 % / M5S 15,8% »

Il consenso odierno ai partiti nel sondaggio dell’Istituto Demopolis per Today. FdI al 20,5%, PD al 20,2, Lega al 19,6, M5S al 15,8. Fiducia in Draghi al 58%.

Se si votasse oggi per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia con il 20,5% sarebbe primo partito, con un vantaggio inferiore al mezzo punto sul Partito Democratico, che otterrebbe il 20,2%. La Lega avrebbe il 19,6%, il Movimento 5 Stelle il 15,8%; staccata al 6,5% Forza Italia. Al 3% Azione, al 2% LeU, sotto il 2% le altre forze minori. È la fotografia sul peso dei partiti, scattata per Today e le testate del gruppo editoriale Citynews dall’Istituto Demopolis. La fiducia nel Premier Mario Draghi resta alta al 58%.

Il partito di Giorgia Meloni, beneficiando anche del ruolo di quasi unica opposizione, completa la lunga rincorsa su Salvini, iniziata alle Europee di 30 mesi addietro, superando di quasi un punto la Lega. Cresce il PD, che conquista la seconda posizione.

Il sondaggio Demopolis per Today ha rilevato anche le opinioni sul “certificato verde”. Dal 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato: il 65% degli intervistati si dichiara favorevole alla scelta del Governo; contrario è il 24%.