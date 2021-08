GRUPPO TIM * INNOVAZIONE: « FIBERCOP E ILIAD FIRMANO L’ACCORDO DI CO-INVESTIMENTO, PER ACCELERARE LA DIFFUSIONE DELLA FIBRA NEL PAESE »

Il Gruppo TIM, attraverso FiberCop, e iliad hanno siglato un accordo che consentirà di sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH). Le parti hanno definito infatti la partecipazione di iliad al progetto di co-investimento su rete FiberCop, società del Gruppo che realizza la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni.

L’adesione di iliad all’offerta di co-investimento – che il Gruppo TIM realizza tramite FiberCop – fa seguito a quella di altri operatori nazionali, come Fastweb e quella in fase di finalizzazione con Tiscali, e conferma la validità del piano di investimenti di FiberCop che assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025. TIM offrirà inoltre a iliad l’accesso alla rete primaria in fibra.

L’accordo è una conferma dell’impegno di iliad a effettuare investimenti per contribuire alla digitalizzazione del Paese e offrire connettività di alta qualità con offerte semplici e trasparenti.

Per TIM l’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello del co-investimento. Questo modello consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale che accelera il superamento del digital divide su scala nazionale. Inoltre, permette la migrazione delle famiglie e delle imprese verso connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.

*

FiberCop è la società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%) e ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica Fiber-to-the-home (FTTH).

FiberCop opera sulla base del modello di coinvestimento e rappresenta il primo caso in Europa di applicazione su scala nazionale del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica e servizi evoluti, operando con la massima efficienza e tutela delle persone e dell’ambiente.

FiberCop è dotata di un asset di rete che già oggi offre collegamenti UBB ad oltre il 93% delle linee fisse grazie alle tecnologie FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione superiori a 1 Gigabit. L’obiettivo è raggiungere, entro il 2025, il 75% delle unità immobiliari delle aree grigie e nere.

L’operazione ha l’obiettivo di contribuire in maniera determinante alla riduzione del digital divide in Italia, permettendo un’accelerazione del passaggio dei clienti da rame a fibra.

*

iliad è l’operatore che ha rivoluzionato il mercato di telefonia mobile in Italia fin dal suo esordio nel 2018, con offerte che coniugano qualità e trasparenza. È presente in Italia con un’infrastruttura di rete proprietaria. iliad a oggi copre il 99,6% della popolazione tramite tecnologia 4G, e rete 5G disponibile nelle principali città italiane e in costante incremento. iliad ha superato la soglia dei 3.000 punti vendita, e vanta una rete distributiva composta da 21 iliad Store, oltre 800 iliad Corner (tra cui le Simbox diffuse presso la GDO), oltre 1.500 iliad Express e più di 650 iliad Point. L’operatore mobile appartiene al Gruppo iliad, il sesto più grande operatore di telefonia mobile in Europa e casa madre di Free. Al 30 giugno 2021, iliad Italia contava oltre 7,8 milioni di abbonati.