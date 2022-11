01.24 - domenica 06 novembre 2022

Riceviamo e pubblichiamo le prime pagine dei quattro quotidiani in edicola oggi in provincia di Trento, “l’Adige”, “Il nuovo Trentino”, il “Corriere del Trentino” ed “Il T”.

Ringraziamo per la collaborazione gli editori, Sie (Società iniziative editoriali), Edizioni locali Srl e Fondazione Synthesis.