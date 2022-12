GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * FORNITURE ELETTRICHE: « SET DISTRIBUZIONE AI VERTICI DELLA CLASSIFICA NAZIONALE, È CONFERMATA AZIENDA AFFIDABILE NELLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI »

10.31 - giovedì 15 dicembre 2022

Distribuzione dell’energia elettrica: SET Distribuzione ai vertici per la continua riduzione delle interruzioni. Anche per il 2021 SET Distribuzione, la società del Gruppo Dolomiti Energia specializzata nella gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, ha confermato la propria attenzione alla qualità del servizio, ottenendo risultati molto migliori rispetto agli standard di riferimento fissati dalla stessa Autorità.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha recentemente pubblicato l’andamento 2021 del numero e della durata media delle interruzioni del servizio elettrico generate dai distributori elettrici italiani.

Escludendo le interruzioni dovute agli eventi meteorologici eccezionali, nel 2021 i quasi 335.000 clienti (pari a oltre l’88% dei clienti sul territorio provinciale) serviti da SET Distribuzione lungo gli oltre 12 mila chilometri di rete gestita, hanno ricevuto mediamente 1 interruzione per una durata media pari a 23 minuti. Ancora una volta SET Distribuzione si è confermata un’azienda affidabile in grado di garantire la continuità dei servizi necessari alla vita quotidiana delle comunità e delle persone del territorio Trentino.

A SET Distribuzione è stato riconosciuto un premio di quasi 1,7 milioni di euro, risultato che la colloca ai primi posti tra le aziende di distribuzione nazionali di maggiori dimensioni e che andrà a sostenere ulteriormente il piano di potenziamento continuo delle reti. Basti pensare che solo nell’ultimo triennio la società ha investito quasi 90 milioni di euro per migliorare ancora di più i propri impianti di distribuzione dotandoli dei più innovativi standard tecnologici per ridurre tempi di intervento in caso di disservizi e per garantire la massima sicurezza, ma anche per rendere le reti più resilienti a fenomeni climatici sempre più estremi e per limitare l’impatto delle proprie attività sull’ambiente. Nel corso del 2022 SEDT Distribuzione ha avviato anche un importante piano pluriennale di investimento finalizzato all’installazione massiva dei contatori elettronici di nuova generazione 2G, piano che coinvolgerà famiglie e aziende anche per tutto il 2023.