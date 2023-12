POLIZIA POSTALE * VIOLENZA DI GENERE ON-LINE: « 347 LE DONNE VITTIME DI MINACCE NEL 2022, NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2023 SONO STATE 371 (+24%) » (PDF DOSSIER)

08.00 - sabato 9 dicembre 2023

La Polizia Postale e l’impegno per la lotta alla violenza di genere in rete. La violenza di genere è un fenomeno complesso, si traveste spesso da “amore geloso” e confonde le proprie tracce anche online, si struttura nel tempo come una spirale che piano piano, intrappola la vittima e la costringe all’isolamento e alla paura.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni si impegna quotidianamente in attività di sensibilizzazione rivolte ai più giovani e al mondo degli adulti.

E’ importante saper riconoscere i primi segnali di controllo, i tentativi di sottomissione che oggi possono passare dall’uso distorto di smartphone, app e socialnetwork, che minacciano concretamente la libertà e quindi la sicurezza delle donne in Rete.

I dati rilevati a livello nazionale nei primi dieci mesi del 2023 non sono rassicuranti: sono 826 i casi di violenza di genere online contro le donne gestiti dalla Polizia Postale, condotte cibernetiche con cui in molti casi persone vicine alla cerchia di fiducia della donna cercano di invadere, contaminare e minacciare il suo mondo, controllandone ogni singolo aspetto.

E’ imponendo controllo psicologico, come nello stalking e nelle molestie sui socialnetwork, che si realizzano aggressioni che, pur non toccando fisicamente le vittime ne travolgono la vita, cancellando ogni concreta traccia di serenità. E quando invece è la vita intima ad essere oggetto di manipolazioni e minacce, come nel revenge porn e nella sextortion, è proprio in quel momento che si compie l’aggressione concreta al senso di libertà e sicurezza delle donne contro il quale vogliamo fortemente agire oggi e sempre.

Il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Ivano Gabrielli