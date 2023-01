GIUNTA REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * STUDIO ALL’ESTERO: ASSESSORE LEONARDI, « 60 LE BORSE PER GLI STUDENTI, A FAVORE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA »

13.40 - lunedì 2 gennaio 2023

La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore Giorgio Leonardi, una delibera che mette a disposizione degli studenti del Trentino – Alto Adige/Südtirol 60 borse di studio per un valore totale di 700 mila euro al fine di permettere loro di frequentare il quarto anno scolastico 2023/2024 in uno stato membro dell’Unione Europea.

60 borse di studio per aumentare il bagaglio di conoscenza dei nostri ragazzi e promuovere l’integrazione europea. È l’obiettivo dell’iniziativa, che si rivolge a tutti gli studenti, cittadini dell’Unione europea, residenti da almeno un anno in Regione oppure nei comuni confinanti, per poter studiare il quarto anno delle superiori all’estero. Nello specifico 30 borse di studio saranno riservate agli studenti sudtirolesi, e a quelli residenti nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana, mentre altre 30 saranno disponibili per gli studenti trentini o residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte.

“Considerata la validità e l’importanza dell’iniziativa finalizzata, oltre che all’acquisizione di una approfondita conoscenza delle lingue dell’Unione europea e le numerose richieste che sono arrivate da genitori e ragazzi – ha spiegato Leonardi – abbiamo deciso di rinnovare il sostegno economico della Regione nei confronti di numerose famiglie per rendere possibile un soggiorno di studio all’estero visto le numerose esperienze positive maturate dalle studentesse e dagli studenti del territorio nel corso degli anni”.

I vincitori potranno frequentare il 4° anno scolastico in uno stato dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) a condizione che, dopo il rientro in Italia, frequentino l’ultimo anno scolastico ottenendo il diploma. Possono presentare domanda dal 1 al 20 febbraio tutti gli studenti nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato la seconda classe di un Istituto scolastico superiore e di essere stati ammessi alla classe successiva, che non abbiamo preso alcun voto negativo nel terzo anno scolastico svolto nell’anno 2022/2023 o debito formativo nella pagella scolastica di fine anno che dovrà essere consegnata insieme a tutta la documentazione richiesta entro il 30 giugno pena l’esclusione dalla graduatoria. Inoltre, gli studenti che vorranno fare richiesta, non dovranno avere un Isee familiare superiore a 65 mila euro. Ogni borsa di studio andrà da un importo minimo di 8 mila euro fino a un massimo di 12 mila euro in base al punteggio assegnato in graduatoria e non potrà essere cumulabile con qualsiasi altro contributo ricevuto da altri enti pubblici.

Il punteggio finale della graduatoria di merito terrà conto della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale del secondo anno, il voto nella lingua inglese nella prima parte dell’anno 2022/2023 e l’indicatore Isee. Se uno studente alla fine del terzo anno dovesse riportare un voto negativo o debito formativo nella pagella scolastica, verrà revocata la borsa di studio e subentrerà chi segue in graduatoria. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Regione. Il relativo modulo per partecipare al bando è disponibile online sul sito della Regione https://www.regione.taa.it. Le domande devono essere presentate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) europa@pec.regione.taa.it indicando esplicitamente nell’oggetto “Domanda borse di studio anno scolastico 2023/2024”.

///

60 STIPENDIEN FÜR DEN BESUCH EINES SCHULJAHRES IN EINEM MITGLIEDSTAAT DER EUROPÄISCHEN UNION

Die Regionalregierung hat den Beschlussvorschlag von Regionalassessor Giorgio Leonardi genehmigt, mit dem 60 Stipendien im Gesamtwert von 700.000 Euro bereit gestellt werden, damit Oberschülerinnen und Oberschüler Trentino-Südtirols das vierte Schuljahr 2023/2024 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union besuchen können.

60 Stipendien, um das Wissen unserer Jugendlichen zu erweitern und die europäische Integration zu fördern. Dies ist das Ziel der Initiative, die sich an alle Schülerinnen und Schüler der dritten Oberschulklasse richtet, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sind, seit mindestens einem Jahr in der Region oder in den angrenzenden Gemeinden wohnhaft sind, damit sie im Schuljahr 2023/2024 die vierte Oberschulklasse im Ausland besuchen können. Konkret werden 30 Stipendien an Schülerinnen und Schüler, die in Südtirol und in den Gemeinden Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo und Livinallongo del Col di Lana wohnhaft sind, und 30 Stipendien an Schülerinnen und Schüler, die im Trentino und in den Gemeinden Magasa, Valvestino und Pedemonte wohnhaft sind, vergeben.

„In Anbetracht der Beliebtheit und der großen Bedeutung dieser Initiative, die darauf abzielt, fundierte Kenntnisse der Sprachen der Europäischen Union zu erwerben, sowie der zahlreichen Anfragen von Eltern und Jugendlichen“, erklärte Leonardi, „wurde diese finanzielle Unterstützung der Region, die zahlreichen Familien zugutekommt, bestätigt, um angesichts der vielen im Laufe der Jahre gesammelten positiven Erfahrungen den Schülerinnen und Schülern unserer Region weiterhin einen Studienaufenthalt im Ausland zu ermöglichen.“

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten können die vierte Oberschulklasse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlanden, Polen, Portugal, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und Ungarn) besuchen, vorausgesetzt, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Italien das letzte Oberschuljahr besuchen und das Abschlussdiplom erlangen. Alle Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2021/2022 die zweite Klasse einer Oberschule besucht haben und in die nächsthöhere Klasse versetzt wurden, die in der dritten Klasse des Schuljahres 2022/2023 keine negative Bewertung erhalten haben und in dem am Ende des Schuljahres ausgestellten Schulzeugnis keinen Lernrückstand aufweisen, können vom 1. bis 20. Februar ihr Ansuchen stellen, wobei dieses einschließlich der gesamten Unterlagen – bei sonstigem Ausschluss aus der Rangordnung – innerhalb 30. Juni einzureichen ist. Eine weitere Zulassungsvoraussetzung ist, dass die Familie der Schülerinnen und Schüler, die ansuchen möchten, einen ISEE-Wert (Indikator der Einkommens- und Vermögenslage nach der Äquivalenzskala) bis zu 65.000,00 Euro aufweisen. Die gewährten Stipendien betragen zwischen mindestens 8.000 Euro und höchstens 12.000 Euro, je nach der in der Rangordnung erreichten Gesamtpunktzahl und dürfen nicht mit Stipendien anderer öffentlicher Körperschaften kumuliert werden.

In die Berechnung der in der Rangordnung aufscheinenden Gesamtpunktzahl fließt auch die in der Schlussbewertung der zweiten Klasse erreichte Durchschnittsnote, die im Unterrichtsfach Englisch im ersten Schulzeugnis der dritten Klasse des Schuljahres 2022/2023 erreichte Note sowie der ISEE-Wert mit ein. Weist eine Schülerin oder ein Schüler im abschließenden Schulzeugnis der dritten Klasse des Schuljahres 2022/2023 eine negative Note und/oder einen Lernrückstand auf, so wird das gewährte Stipendium widerrufen und der in der Rangordnung folgenden Person zugewiesen.

Die endgültige Rangordnung betreffend die Gewährung der Stipendien wird auf der Website der Region veröffentlicht. Der Vordruck für den Antrag, um an der Ausschreibung teilzunehmen, steht auf der Website der Region https://www.regione.taa.it zur Verfügung. Die Anträge sind mittels zertifizierter E-Mail (PEC) an die zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) europa@pec.regione.taa.it zu übermitteln, wobei im Gegenstand der E-Mail ausdrücklich „Antrag auf Stipendium für das Schuljahr 2023/2024“ anzugeben ist.