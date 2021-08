PD NAZIONALE * FESTA UNITÀ: « DOMANI 30/8 A BOLOGNA SPAZIO A INFRASTRUTTURE, CULTURA E I 20 ANNI DAL G8 DI GENOVA »

Festa dell’Unità, domani spazio a Infrastrutture, cultura e i 20 anni dal G8 di Genova. Fra gli ospiti il ministro Enrico Giovannini, Mauro Palma, Roberta Pinotti.

Ecco il Programma di lunedì 30 agosto alla Festa dell’Unità in corso a Bologna:

SALA DIBATTITI NILDE IOTTI

Ore 18,30 LE INFRASTRUTTURE CHE SERVONO ALL’ITALIA

Annalisa Corrado, Gioia Ghezzi, Enrico Giovannini, Roberto Morassut, Alessia Rotta

modera Giovanna Casadio

Ore 20 CULTURA È: DEMOCRAZIA, INNOVAZIONE, LAVORO, DIRITTO ALLA CONOSCENZA

Matteo Angioli, Filippo Del Corno, Sabina Di Marco, Roberto Rampi, Massimiliano Smeriglio (in collegamento)

modera Cristiano Bucchi

Ore 21,30 NOI, CHE ABBIAMO VISTO GENOVA

Monica Di Sisto, Mauro Palma, Giuseppe Pericu (in collegamento), Roberta Pinotti

modera Andrea Carugati

SALA DIBATTITI FRANCO MARINI

ore 18.30 SCIASCIA, CARO MAESTRO

Roberto Chiesi, Antonello Cracolici, Barbara Distefano (in collegamento), Maura Locantore

coordina Angelo Favaro

ore 20.00 LE NOSTRE PRIGIONI, STORIE DI DISSIDENTI NELLE CARCERI FASCISTE

Con l’autore Giovanni Taurasi

discutono Christel Antonazzo (in collegamento) e Marco Miccoli. Reading.

Accompagnamento musicale dei Tupamaros

ore 21.30 VI TENIAMO D’OCCHIO, IL FUTURO SOSTENIBILE SPIEGATO BENE

Con l’autore Federico Taddia

discutono Elisa Palazzi e Potito Ruggiero (in collegamento video)

modera Pierluigi Senatore

Tutti i dibattiti della Sala Iotti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del PD e, in audio, su Radio Immagina e Radio Radicale. I dibattiti della Sala Marini saranno trasmessi in diretta su Radio Radicale.