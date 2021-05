GIUNTA REGIONALE TN-AA SÜDTIROL * CONCORSI PUBBLICI: ASSESSORE OSSANNA, « SEMPLIFICATE LE PROCEDURE, FINO AL 31 DICEMBRE 2021 IN RAGIONE DEL COVID »

“Sono molto soddisfatto perché va ad aiutare i comuni nell’espletamento delle procedure concorsuali in questo periodo di emergenza”. Così l’assessore agli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol Lorenzo Ossanna commenta l’approvazione in consiglio regionale del disegno di legge che prevede fino al 31 dicembre 2021 la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Nell’ultimo anno moltissimi concorsi non si sono svolti per mancanza di strutture in sicurezza per affrontare le prove scritte e orali – spiega Ossanna. Con questa legge introduciamo una norma che permette ai comuni di indire le prove selettive in maniera semplificata e velocizzata anche tramite il ricorso di strumenti informatici e digitali e persino in videoconferenza.”

Inoltre si potranno utilizzare sedi decentrate, prove all’aperto quando possibili e orari scaglionati per evitare assembramenti. Per le selezioni di personale non dirigenziale è anche prevista la possibilità di effettuare una sola prova scritta e una orale.