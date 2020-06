GHEZZI E COPPOLA * DIMISSIONI GIORGIO TONINI: « IL GRAZIE DI FUTURA AL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE E REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO »

Noi consiglieri provinciali di FUTURA abbiamo appreso con stupore la decisione di Giorgio Tonini, che è stato anche il candidato della nostra coalizione alla presidenza della Provincia nell’ottobre 2018, di dimettersi da presidente del gruppo consiliare provinciale e regionale del Partito democratico del Trentino.

Lo vogliamo ringraziare per il suo impegno in questi venti mesi, in cui grazie alla sua esperienza e intelligenza politica ha sempre cercato il dialogo e il confronto sia tra le minoranze sia con la maggioranza.

Siamo sicuri che – anche da semplice consigliere – non farà mancare un apporto intellettuale che sa elevare il livello del dibattito politico-istituzionale in Consiglio provinciale e regionale.

*

PAOLO GHEZZI e LUCIA COPPOLA