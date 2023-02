GAZZETTA UFFICIALE / MINISTERO DIFESA * UCRAINA – DISPOSIZIONI URGENTI: « AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI ALLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DI KIEV » (TESTO INTEGRALE)

16.35 - domenica 12 febbraio 2023

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/02/23A00779/sg

DECRETO 31 gennaio 2023 Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorita’ governative dell’Ucraina ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. (23A00779) (GU Serie Generale n.27 del 02-02-2023)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell’Unione

europea del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la

pace (European Peace Facility – EPF), e abroga la decisione (PESC)

2015/528 e, in particolare, l’art. 1 che prevede, fra l’altro, che

«lo strumento e’ destinato a finanziare: a) i costi comuni delle

operazioni dell’Unione ai sensi dell’art. 42, paragrafo 4, e

dell’art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea che hanno

implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto,

conformemente all’art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a

carico del bilancio dell’Unione; b) le misure di assistenza

consistenti in azioni dell’Unione ai sensi dell’art. 28 TUE, qualora

il Consiglio decida all’unanimità, a norma dell’art. 41, paragrafo

2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico

degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera b)

sono: i) le azioni volte a rafforzare le capacita’ degli Stati terzi

e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore

militare e della difesa»;

Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio

dell’Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente a

una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la

pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e

piattaforme concepiti per l’uso letale della forza e una misura di

assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per

sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l’altro, che

l’obiettivo della misura di assistenza e’ quello di contribuire a

rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine,

per difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina

e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in

corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di

assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338

la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso

letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339

l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso

letale della forza di mezzi;

Viste le decisioni (PESC) 2022/636 del 13 aprile 2022, 2022/471 del

23 marzo 2022, 2022/809 del 23 maggio 2022, 2022/1285 del 21 luglio

2022 e 2022/1971 del 17 ottobre 2022 che hanno modificato la

succitata decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022;

Viste le decisioni (PESC) 2022/637 del 13 aprile 2022, 2022/472 del

23 marzo 2022, 2022/810 del 23 maggio 2022, 2022/1284 del 21 luglio

2022 e 2022/1972 del 17 ottobre 2022 che hanno modificato la

succitata decisione (PESC) 2022/339 del 28 febbraio 2022;

Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e

2022/339 del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2022, che

prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio

2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio e che

l’attuazione dell’attivita’ di cui all’art. 1, paragrafo 3, ossia la

fornitura dell’assistenza in termini di mezzi e materiali, e’

effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano;

Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio

europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo

cui l’Unione europea e’ unita nella sua solidarietà con l’Ucraina e

continuerà, insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere

l’Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico,

finanziario, umanitario e logistico supplementare;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante

«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e, in particolare,

l’art. 2-bis che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di

indirizzo delle Camere, e’ autorizzata la cessione di mezzi,

materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità

governative dell’Ucraina in deroga alle disposizioni di cui alla

legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni

attuative, e che con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa di

concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e dell’economia e delle finanze, sono definiti

l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto

della cessione nonche’ le modalita’ di realizzazione della stessa,

anche ai fini dello scarico contabile;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante

«Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla

cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle

Autorita’ governative dell’Ucraina» e, in particolare, l’art. 1 che

prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo

delle Camere, dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali

ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita’ governative

dell’Ucraina, di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio

2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile

2022, n. 28, nei termini e con le modalita’ ivi stabilite;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il

Codice dell’ordinamento militare, e in particolare l’art. 89 che

prevede che le Forze armate hanno altresi’ il compito di operare al

fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita’

alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle

organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministro dell’economia e delle finanze in data 10 maggio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministro dell’economia e delle finanze in data 26 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministro dell’economia e delle finanze in data 7 ottobre 2022;

Visto il documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore

della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi,

materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore

delle autorita’ governative dell’Ucraina;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022 con cui il Parlamento

ha impegnato il Governo, fra l’altro, ad assicurare sostegno e

solidarieta’ al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con

le modalita’ piu’ rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a

fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi

altra natura, nonche’ – tenendo costantemente informato il Parlamento

e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la

cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina

di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua

popolazione;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica in data 13 dicembre 2022 con cui il

Parlamento ha impegnato il Governo, fra l’altro, a sostenere,

coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea

nonche’ nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, le

autorita’ governative dell’Ucraina anche attraverso la cessione di

mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, cosi’ come stabilito

dall’art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano

all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di

proteggere la sua popolazione;

Decreta:

*

Art. 1

1. E’ autorizzata la cessione alle autorita’ governative

dell’Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui

al documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa

(allegato).

2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo

non oneroso per la parte ricevente.

*

Art. 2

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all’art. 1

sono scaricati agli effetti contabili.

*

Art. 3

1. Lo Stato Maggiore della difesa e’ autorizzato ad adottare le

procedure piu’ rapide per assicurare la tempestiva consegna dei

mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all’art. 1.

Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione.

Roma, 31 gennaio 23023

Il Ministro della difesa

Crosetto

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tajani

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023 – Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 1