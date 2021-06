FUNIVIE CAMPIGLIO (TN) * TURISMO 2021: « DA SABATO 19 GIUGNO TORNANO IN FUNZIONE LA CABINOVIA GROSTÈ E LA TELECABINA PINZOLO – PRÀ RODONT »

Da sabato 19 giugno 2021 si sale in quota con la cabinovia Grostè a Madonna di Campiglio e la cabinovia Pinzolo – Prà Rodont a Pinzolo.

Dopo un’incoraggiante partenza con l’apertura degli impianti di risalita di Folgarida Marilleva e il Bike Park Val di Sole a Daolasa di Commezzadura, l’Outdoor Campiglio Dolomiti di Brenta, in Trentino, si appresta ad ampliare l’offerta: sabato 19 giugno 2021 tornano in funzione la cabinovia Grostè a Madonna di Campiglio e la telecabina Pinzolo – Prà Rodont a Pinzolo.

A partire dal week end successivo – da sabato 26 giugno 2021- si potrà fruire anche della cabinovia 5 Laghi, che per la gioia di tutti gli appassionati escursionisti anticipa la propria apertura, e della seggiovia Prà Rodont – Doss del Sabion. Sempre dal 26 giugno 2021, gli amanti di downhill potranno tornare a divertirsi anche sui percorsi e i salti del Brenta Bike Park. Il 1° luglio 2021, quindi, inizieranno a girare anche le telecabine Folgarida e Panciana e dal 3 luglio 2021, infine, le cabinovie Spinale e Pradalago, a Madonna di Campiglio.

Insomma, l’Outdoor Campiglio Dolomiti di Brenta, con i suoi impianti di risalita, i rifugi, una rete di sentieri unica in Europa e le strutture alberghiere è pronta a soddisfare la voglia di montagna dei turisti che scelgono la Val di Sole e la Val Rendena per trascorrere le proprie vacanze estive all’insegna del relax e della natura incontaminata. Gli ospiti dell’Outdoor Area potranno così godersi splendide escursioni, a piedi o in bici, lungo i sentieri delle Dolomiti di Brenta, patrimonio dell’Umanità UNESCO, o all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, e divertirsi grazie a un interessante programma di eventi sportivi e non solo. In attesa dei Campionati del Mondo di MTB, che si disputeranno a Daolasa dal 25 al 29 agosto 2021, potranno prendere parte o assistere, infatti, alla gara di corsa in montagna organizzata per il 20 giugno 2021 dall’US CARISOLO con partenza da Patascoss, o alla 7° edizione della Dolomitica Brenta Bike, che si disputerà il 26 giugno 2021.

I ticket per gli impianti di risalita si potranno acquistare online sul sito www.ski.it oppure, attivando il sistema SkiArea Campiglio Pay Per Use. Gli ospiti che attiveranno la card Pay Per Use già a partire dall’estate 2021 beneficeranno di uno sconto immediato del 10% sull’acquisto dei biglietti estivi. La card, che consente di pagare la tariffa più conveniente disponibile rispetto al tempo effettivamente utilizzato, avrà validità fino alla chiusura della stagione invernale 2021/2022 e si potrà utilizzare per gli impianti di risalita di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo e nella SkiArea Pejo 3000.

Si potranno, inoltre, comprare i ticket anche alle casse automatiche attive alle partenze dei vari impianti di risalita: due saranno in funzione a Daolasa, una a Folgarida, una a Marilleva 1400, nella zona di Folgarida Marilleva; tre in zona Grostè, due a Pradalago, due a 5 Laghi e due a Spinale, a Madonna di Campiglio; due a Pinzolo.

L’accesso agli impianti della Outdoor Campiglio Dolomiti di Brenta avverrà nella massima sicurezza e nel rispetto delle normative emesse a contenimento della pandemia.

In particolare, sulle cabinovie e le funivie si potrà salire fino al raggiungimento di una portata massima pari al 50% della capienza. Durante il viaggio, i finestrini rimarranno aperti per garantire un maggior ricambio d’aria. Per le seggiovie, invece, la portata massima prevista è pari al 100%: nel caso in cui si renda necessario abbassare le cupole paravento la portata sarà ridotta al 50%.

Agli impianti di risalita, si accede sempre con l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Dal canto loro, le società provvederanno all’igiene e sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti e delle superfici degli impianti.

Per maggiori informazioni sulle aperture e gli orari visitare il sito SKI.IT