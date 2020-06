ON. BIANCOFIORE * FESTA REPUBBLICA – CONFERENZA STAMPA: « A SEGUITO DELL’ESCALATION DEI SECESSIONISTI, 2 GIUGNO ORE 11.00 PIAZZA DEL TRIBUNALE BOLZANO  »

Cari amici, come vi avevo anticipato sulla chat media, domani 2 giugno 2020 in occasione della festa della Repubblica, ho indetto una conferenza stampa per ricordare L’Unità e l’indivisibilità della nostra Repubblica italiana, a seguito della escalation dei secessionisti.

La conferenza stampa non è in alcun modo in contrasto con quella del centro destra che si ritroverà domani a Trento in piazza Cesare Battisti, anzi sarà mia volontà ricordarne e supportarne le motivazioni.

Non essendo però stata coinvolta dal coordinatore regionale di FI a Trento come unico parlamentare regionale e membro del comitato di presidenza – e come me la maggioranza degli eletti sul territorio regionale, nonostante la gentilezza degli alleati, ho ritenuto fosse più significativo -visto il particolare momento storico, dar vita ad una breve manifestazione pro Repubblica italiana anche a Bolzano. La scelta di piazza del Tribunale è voluta e i motivi li spiegherò domani nel dettaglio.

*

Onorevole Michaela Biancofiore