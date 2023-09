FRANCESCA GEROSA * FDI – TRENTINO: « SARÒ CAPOLISTA ASSIEME A CIA, FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO »

18.41 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi c’è stato il deposito della lista di Fratelli d’Italia, di cui sarò capolista insieme al collega Cia. Una grande squadra in cui tutti faremo, insieme, del nostro meglio per ottenere il miglior risultato possibile.

Voglio ringraziare oggi, perché ancora non l’avevo fatto, il nostro commissario On. Alessandro Urzì per l’importante lavoro svolto che in questi mesi, senza mai risparmiarsi. Fratelli d’Italia ha iniziato la campagna elettorale ben nove mesi fa, proponendo la mia candidatura alla presidenza della Provincia, e da allora con tutti i suoi militanti non si è mai fermata nel percorso di ascolto. Percorso che è continuato con entusiasmo anche quando per senso di responsabilità il partito ha deciso di fare un passo di lato per non spaccare la coalizione e correre il rischio di far vincere la sinistra di Valduga.

Nonostante questa scelta di responsabilità verso i trentini e il Trentino, che capisco per tanti sia stata difficile da accettare ma che chiedo di capire, non ci siamo mai appiattiti e mai lo faremo, perché crediamo che il vero valore di una coalizione sia l’insieme delle idee di tutti coloro che ne fanno parte.

Fratelli d’Italia vuole essere il partito di riferimento dei trentini nel governo provinciale, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze e conoscenze, e inizia oggi l’ultimo miglio di una avvincente campagna elettorale fatta di temi e di ascolto, la cui cifra è stata un metodo basato sul confronto continuo e costante, che verrà portato anche in consiglio provinciale e in giunta.

*

Francesca Gerosa

Capolista FdI – Elezioni Consiglio Provinciale Trento